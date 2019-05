Dresden

Die drei prominentesten Vertreter der Linken im Stadtrat sollen je einen Aufsichtsratssitz verlieren. Das hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) jetzt dem Stadtrat mitgeteilt. Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach verliert demnach seinen Sitz im Aufsichtsrat der Enso Energie Sachsen Ost AG. Finanzpolitiker Tilo Kießling fliegt aus dem Aufsichtsrat der Technischen Werke Dresden GmbH (TWD). Und Stadtvorsitzender Jens Matthis soll den Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG (WID) verlassen.

Hintergrund des Streichkonzerts: Die Austrittswelle aus den Fraktionen von SPD und Die Linke Ende des Jahres. Mit Peter Bartels, Christian Bösl und Thomas Blümel verließen drei Stadträte die Sozialdemokraten, Gerhard Besier kehrte den Linken den Rücken und schloss sich der FDP an. Damit wuchs die FDP-Fraktion auf sechs Mandate und hat nach der komplizierten Verteilungsmethode für Aufsichtsratsmandate plötzlich Anspruch auf einen Sitz in einigen der Kontrollgremien.

Zur Erinnerung: Bei der Kommunalwahl 2014 errang die FDP nur drei Stadtratsmandate und konnte nur mit Ach und Krach eine Fraktion bilden, weil sich Franz-Josef Fischer von den Freien Bürgern den Liberalen angeschlossen hatte. Vier Mandate reichen nicht, um Aufsichtsratssitze zu beanspruchen. Auch als Detlev Cornelius von der AfD zur FDP wechselte, war das nicht genug Masse für ein Mandat in den Kontrollgremien.

Doch dann kam Besier von den Linken und die FDP war auf einmal im Boot bei den Aufsichtsräten von Bäder GmbH, Dresdner Verkehrsbetriebe, Drewag-Stadtwerke Dresden GmbH, EnergieVerbund Dresden, Enso, Stesad GmbH, TWD, WiD und Zoo Dresden GmbH. Dafür müssen andere Fraktionen Sitze abgeben. Mal die CDU einen, mal die Linken einen. Die CDU gewinnt dafür in einigen Aufsichtsräten zusätzliche Mandate, während die Linken in allen Gremien, in denen sie mit drei Stadträten vertreten sind, einen Sitz an die FDP abgeben müssen.

Hilbert erklärte, er habe die Linken bereits am 13. Dezember 2018 darum gebeten, die Namen der Aufsichtsratsmitglieder zu benennen, die die Gremien verlassen sollen. Am 1. April habe er ein weiteres Mal um Mitteilung gebeten, aber keine Mitteilung von der Fraktion erhalten. Deshalb griff Hilbert jetzt selbst zum Rotstift und strich die jeweils dritte Person, die die Linken bei der Besetzung der Aufsichtsräte benannt hatten. So dass es die Parteiprominenz Schollbach, Kießling und Matthis trifft.

Die Abberufungen sind durchaus schmerzlich: Zwar wählen die Dresdner am 26. Mai einen neuen Stadtrat. Dieser konstituiert sich aber erst im September. Angesichts der erwarteten knappen Mehrheitsverhältnisse könnte es bis Ende 2019 dauern, bevor die Aufsichtsräte neu besetzt werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig