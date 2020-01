Linke-Fraktion fordert würdiges Gedenken des 8. Mai

Dresden

Dieses Jahr jährt sich nicht nur die Zerstörung der Dresdner Innenstadt am 13. Februar zum 75. Mal. Am 8. Mai ist der 75. Jahrestag der Befreiung Dresdens vom NS-Regime und des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa. „So wichtig der 13. Februar für die Stadt ist – wir fordern am 8. Mai eine würdige Gedenkveranstaltung unter Federführung der Stadtverwaltung“, erklärte am Donnerstag Jens Matthis, Vorsitzender des Stadtverbandes Die Linke und Stadtrat.

Matthis erinnerte an die Gedenkkultur am 8. Mai in den 1990er Jahren, die sich Stück für Stück verloren habe. „Das hängt sicher auch mit dem schwierigen Verhältnis zwischen Deutschland und Russland zusammen“, glaubt er. Die Stadt habe sich aus der Organisation der Gedenkveranstaltungen herausgenommen. „Der 75. Jahrestag ist der Moment, an dem das korrigiert werden sollte“, so der Linke.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) soll vom Stadtrat den Auftrag erhalten, die Gesamtverantwortung für Kranzniederlegung und Gedenkveranstaltung am 8. Mai am Sowjetischen Ehrenmal am Olbrichtplatz sowie auf dem Sowjetischen Garnisonfriedhof zu übernehmen. Engagierte Akteure der Zivilgesellschaft, Parteien, Religionsgemeinschaften, Verbände und die Dresdner Bürgerschaft sollten einbezogen werden.

Matthis hofft auf eine breite Zustimmung für den Antrag nicht nur bei Grünen und der SPD, sondern auch bei CDU und FDP. „Wir werden mit diesen Fraktionen sprechen und um Zustimmung werben.“ Es gehe darum, die Verdienste der Anti-Hitler-Koalition und auch des antifaschistischen Widerstandes zu würdigen. Das dürfe nicht Privatpersonen überlassen werden, das müsse federführend von der Verwaltung übernommen werden. „Der 8. Mai sollte eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie der 13. Februar – nicht nur zu runden Jahrestagen“, so Matthis.

Von Thomas Baumann-Hartwig