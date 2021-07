Dresden

98000 Quadratmeter Bauland – einen Steinwurf vom Rathaus entfernt. In welcher deutschen Großstadt gibt es das? In Dresden schon, aber fünf Jahre nach dem Abriss der Robotron-Gebäude hat sich noch nichts auf dem Areal an der St. Petersburger Straße getan. Das wird sich ändern, verspricht Jens Timm. Er ist Projektleiter des Projektentwicklers Gateway Real Estate AG.

So viele Eigentümer hatte das Filetstück

Drei Eigentümer hat das Filetgrundstück im Stadtzentrum schon gesehen: Die Immovation AG aus Kassel, die Gerchgroup AG aus Düsseldorf und jetzt Gateway. „Wir werden bauen“, verspricht Timm und kündigt schon für September die ersten Arbeiten im „Quartier am Blüherpark“ an.

Dann beginnt die Bauvorbereitung

Vor dem ersten Spatenstich im nächsten Jahr steht die Bauvorbereitung. Die Robotron-Gebäude sind zwar verschwunden, aber ein Trafogebäude steht noch mitten im Baufeld, angeschlossen an eine Ringleitung. „Wir werden die St. Petersburger Straße aufgraben und ein neues Kabel verlegen. Dann können die Trafos entfernt werden“, kündigt der Projektleiter an.

Das muss alles auf dem Gelände getan werden

Auch eine Trinkwasserleitung muss verlegt werden. Bei den Arbeiten für das „Haus am Mozartbrunnen“ – hier errichtet ein anderer Projektentwickler 58 Wohnungen – wurde die Leitung schon teilweise in die Zinsendorfstraße verlegt, Gateway setzt die Verlegung fort.

Schließlich befindet sich an der Einmündung der Lingnerallee in die St. Petersburger Straße ein unterirdisches Bauwerk für die Fernwärmeversorgung, so Timm. Hier muss die Fernwärmeleitung verlegt werden, damit das Bauwerk abgerissen werden kann.

Zur Bauvorbereitung gehört auch das Aufstellen eines Bauzauns und das Beantragen von Fällgenehmigungen für Bäume, die inzwischen auf dem Grundstück gewachsen sind. Auch der Kampfmittelbeseitigungsdienst muss die Fläche noch unter die Lupe nehmen. Im Frühjahr 2022 soll dann laut Timm der Wohnungsbau beginnen.

So viele Wohnungen werden entstehen

Rund 960 Wohnungen sind im ersten Baufeld geplant. Entwürfe für die Wohngebäude hat der Investor vor wenigen Wochen in der Gestaltungskommission vorgestellt. „Wir beschäftigen uns intensiv mit der Quartiersentwicklung“, so der Projektsteuerer. Wo wird es einen Nahversorger geben, wie soll das Mobilitätskonzept aussehen?

Wie ein innovatives Quartier aussehen soll

Gateway plane eine Quartiers-App für die Bewohner, mit der diese viele Themen wie die Buchung von Parkplätzen für Besucher steuern könnten. „Wir wollen ein innovatives Quartier mit einem nachbarschaftlichen Miteinander errichten“, kündigt Timm an. Wenn die Planungen abgeschlossen sind, will der Projektentwickler sein Vorhaben mit einem dreidimensionalen Modell präsentieren.

Das geschieht in den anderen Baufeldern

Zwei bis drei Jahre werde es dauern, ehe die ersten Mieter in die Wohnungen im ersten Baufeld einziehen könnten. Die Planungen für die Baufelder zwei und drei seien längst angelaufen. Das zweite Baufeld umfasst die Fläche, auf der das Robotron-Gebäude mit der City-Herberge und Büros in den oberen Etagen steht. Baufeld drei ist der dahinter liegende Parkplatz. Hier gibt es auch kleinere Baufelder von anderen Eigentümern, deren Pläne mit denen von Gateway abgestimmt werden müssten.

Dieser Akteur mischt im Quartier mit

Ein weiterer großer Akteur im Quartier ist die TLG Immobilien AG, die das Bürogebäude an der St. Petersburger Straße ab 2026 durch einen Neubau ersetzen will. Dafür laufen die Planungen, die TLG hat eine erste Studie schon im vergangenen Jahr in der Gestaltungskommission vorgestellt. Der Projektentwickler befasst sich ausschließlich mit Gewerbeimmobilien, so dass auch der Neubau Büros, aber auch Flächen für Einzelhandel und Gastronomie beherbergen wird.

Was aus der Robotron-Kantine wird

Die Robotron-Kantine hat Gateway mit dem Projekt übernommen. Wie das Gebäude genutzt werden soll, steht laut Timm noch nicht fest. Die Stadtverwaltung wollte das Gebäude für Kunst und Kultur erwerben, erklärte den Ankauf aber jüngst für gescheitert. Die eingeplanten zwei Millionen Euro würden nun für den Neubau des Verwaltungszentrums verwendet. Gegenwärtig beherbergt die Robotron-Kantine die Kunstausstellung „Ostrale“. Eine Nutzung mit Charme, findet Timm.

Von Thomas Baumann-Hartwig