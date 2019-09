Dresden

Wir haben die Mitarbeiter des Dresdner Stadtarchivs gebeten, aus den 40 Regalkilometern an Beständen ihre Lieblingsstücke auszugraben. Diese stellen wir nun in loser Folge vor. Heute schreibt Sylvia Drebinger über das Interesse an öffentlichen Wetterprognosen.

Als Erfinder der Wetterkarte gilt der französisc...