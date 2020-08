„Lieblingsplätze rund um Dresden“ – Buch führt abseits der Touristenhotspots

Dresden

„Romantische Orte, Versteckte Naturparadiese, Touren zu Fuß und per Rad“- das versprechen die Autoren Jan Hübler und Kirsten Balbig auf dem Einband ihres neuen Buches „ Lieblingsplätze rund um Dresden“. Ein Reiseführer für Einheimische, die neue Orte im Dresdner Umland entdecken möchten und Besucher, die jegliche Touristenattraktionen schon kennen.

Auswahl, die nicht selten überrascht

Am 12. August erschien der kleine Reiseführer beim Gmeiner-Verlag. Als 23. Teil der Lieblingsplätze-Reihe schließt er an andere Titel über das Sauerland, den Spreewald oder Städte wie Kiel und Bern an.

Mit dieser sorgfältig zusammengestellten Sammlung von Ausflugszielen kann sich ein Leser schnell wieder neu in vermeintlich bekannter Umgebung fühlen. 85 Lieblingsplätze werden auf jeweils einer Seite vorgestellt, der historische Hintergrund beleuchtet und diverse Anekdoten eingestreut. Von der Senftenberger Seenplatte im Norden, Südböhmen im Süden, der Oberlausitz im Osten und dem Erzgebirge im Westen: Hübler und Balbig haben ein großes Gebiet abgedeckt mit einer Auswahl, die nicht selten überrascht.

Die Orte, an die die Autoren den Leser hinlocken möchten, reichen von „besonderen landschaftlichen Höhepunkten“ bis hin zu „romantischen Burgen, Schlössern und Klöstern“.

Für Wanderlustige wäre da zum Beispiel das abgeschiedene Bielatal südlich von Königstein mit seinen eindrucksvollen Felsformationen aus Sandstein. Kulturbegeisterte können für sich die Schlosskirche in Diesbar-Seußlitz bei Meißen mit ihrem barocken Innenleben entdecken.

„Dieses herrliche Fleckchen sächsisch-böhmischer Erde“

Alle Lieblingsplätze haben die Autoren selbst besucht und erprobt. „Es sind Orte, die wir schon seit unserer Kindheit kennen, aber auch Empfehlungen von Familie und Freunden“, erklärt Balbig. Die Schauspielerin, Musikerin und Erzählkünstlerin ist durch ihre Kleinkunstprogramme und Märchenstunden, etwa in der Yenidze, bekannt. Für sie ist es das erste Buch.

Jan Hübler veröffentlichte bereits zwei Reiseführer zu Lieblingsplätzen in Dresden und im Erzgebirge, ist seit 1995 als selbstständiger Fotograf und Reisejournalist tätig. Die beiden kannten sich flüchtig von ihrer Arbeit an der Semperoper als Stadt- und Gästeführer. Beim Elbhangfest trafen sie am Schloss Pillnitz aufeinander und die Idee zur Zusammenarbeit entstand. Was sie verbindet: Sie sind weit und viel gereist und trotzdem heimatverbunden geblieben: „Die Begeisterung für dieses herrliche Fleckchen sächsisch-böhmischer Erde kommt von ganz allein.“

Nachdem das Buch „ Lieblingsplätze rund um Dresden“ nun erschienen ist, planen die Autoren im September musische Lesungen an verschiedenen Lieblingsplätzen. So sind sie beim Literaturfest Meißen am 4. September um 18 Uhr auf dem Heinrichsplatz zu Gast. Am 27. September lesen sie um 17 Uhr in der Drogenmühle Heidenau.

Von Wiebke Ulrich