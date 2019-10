Dresden

Was ist der Mensch doch für ein seltsamer Vogel. In „Rabenliebe“ (2010) hat Peter Wawerzinek, 2016 Stadtschreiber in Dresden, ihn uns als Verlassenen auf Muttersuche gezeigt; in „Schluckspecht“ (2014) als dem Alkohol Verfallenen. Nun werden diese zwei zur Vogelnamen-Trilogie.

„Liebestölpel“ hat der 65-Jährige...