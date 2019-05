Dresden

Der dreiminütige Spot „Liebes Dresden“ ist am vergangen Freitag mit einem goldenen „German Steve Award“, einem branchenübergreifender Wirtschaftspreis für in Deutschland ansässige Unternehmen und Organisationen, geehrt worden und hat damit den ersten Platz in der Kategorie „Bester Imagefilm“ eingeheimst. Zusätzlich bekommt der Clip den Sonderpreis für den Beitrag mit der durchschnittlich besten Jury-Bewertung.

Liebeserklärungen an Dresden

Die Videoproduktion ist eine Online-Offensive der Dresden Marketing GmbH (DMG), Dresdens offizieller Dachmarketingorganisation und des in Leipzig ansässigen Filmproduktionsunternehmen twosyde media. In der dreiminütigen Liebeserklärung an Dresden stehen fünf persönliche Briefe im Vordergrund, vorgetragen von den Briefeschreibern selbst. Zu Wort melden sich unter anderem die Schauspielerin Monika Hildebrand, Eventmanager Clemens Lutz, der in der Stadt vor allem durch seine besonderen Gastronomiekonzepte bekannt ist oder Studentin Linda Schönherr.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung für unseren Video-Clip ‚Liebes Dresden‘. Man sieht, wir haben mit unserer Online-Offensive für das Reiseziel Dresden Elbland genau den richtigen Weg eingeschlagen und mit leidenschaftlichen Akteuren aus unserer Stadt und Region die Herzen der Menschen geöffnet“, sagt Dr. Jürgen Amann, Geschäftsführer der DMG und Auftraggeber des Videos. Konzept und Umsetzung lag in den Händen von twosyde media aus Leipzig.

Dass „Liebes Dresden“ neben der Jury auch viele weitere Menschen für die Kulturhauptstadt begeistern konnte, belegen die Userzahlen: 84.279 Aufrufe und 1.722 Shares hat „Liebes Dresden“ allein bei YouTube bislang generiert. Etwa 6.000 Mal wurde der Imagefilm bisher auf Facebook geteilt.

Bewerbungskampagne für „Deine Traumhochzeit 1719 reloaded“

Anfang April hat die DMG eine weitere große Onlineoffensive gestartet: die Bewerbungskampagne für „Deine Traumhochzeit 1719 reloaded“. 2019 gibt die Stadt einem heiratswilligen Paar die Chance auf eine Märchenhochzeit im Kleinen Ballsaal im Dresdner Residenzschloss. Noch bis Ende Juni können sich heiratswillige Paare für ihre Traumhochzeit am 8. Oktober 2019 bewerben. Mehr Informationen finden sich unter www.dresden.de/1719.

Von mb