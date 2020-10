Dresden

Der Puls steigt in die Höhe, der Atem rast, der Körper füllt sich mit Hitze. Die Zimmertür ist noch offen? Egal. Der letzte Bus fährt in 15 Minuten? Unwichtig. Kurz vor dem Sex gleicht der Mensch einem Rennpferd in der Box. Es gibt nur ein Ziel und der Rest der Welt scheint sich wie hinter Scheuklappen aufzulösen. Für Vivien* ist dieser Rausch eine fremde Welt. Denn Vivien ist asexuell.

Verlieben ja, Sex nein

Was für die meisten mit Beginn der Pubertät zum heißesten Gesprächsthema wird, lässt Vivien völlig kalt. Denn Asexuelle verspüren keine körperliche Anziehung zu anderen Menschen. Was nicht heißt, dass sie sich der Welt der Liebe verschließen. „Ich kann mich durchaus verlieben“, sagt Vivien. Sie kenne das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch nur zu gut – nur wandern die Schmetterlinge bei ihr nicht nach unten. Auf Kuscheln steht Vivien trotzdem. Und Küssen? Küssen ist „schon in Ordnung“ – solange keine Zunge ihm Spiel ist.

Anzeige

Verschiedene Typen von Asexualität

Eine allgemeine Definition von Asexualität gibt es nicht. Asexuell ist, wer sich so bezeichnet. Doch hinter dem Begriff können sehr unterschiedliche Empfindungen und Neigungen stecken. Während die einen auch ohne körperliche Anziehung durchaus eine Libido wahrnehmen, sehen andere keinerlei Reiz am Sex. Während sich Person A leidenschaftlich verliebt, kann Person B romantischen Gefühlen nichts abgewinnen. Das Spektrum ist weit, doch allen gemein ist die Haltung, dass es sich um eine sexuelle Orientierung und nicht um eine bewusste Entscheidung handelt.

Homosexuelle stehen auf Menschen des gleichen Geschlechts, Bisexuelle auf beide Geschlechter, Asexuelle stehen auf niemanden. Wenn Vivien jemanden auf der anderen Straßenseite entdeckt, kann sie durchaus sagen, ob sie die Person schön findet. „Aber nicht sexy in dem Sinne, dass ich denke, ich würde sie jetzt gerne küssen, mit ihr intim werden“, erklärt Vivien.

Dreijährige Beziehung trotz Asexualität

Genauso geht es der 34-Jährigen mit ihrem Freund, mit dem sie seit drei Jahren zusammen ist. Trotz ihrer fehlenden Begierde schläft Vivien mit ihm – denn er ist sexuell. „Ich habe mir von sexuellen Menschen sagen lassen, dass es bei der Sache nicht nur um Triebbefriedigung, sondern auch um ein Gefühl geht. Um Zärtlichkeit, eine körperliche Verbindung“, sagt Vivien. Dieses Gefühl will sie ihrem Freund nicht vorenthalten.

Doch wie fühlt sich Sex für jemanden an, der nicht auf Sex steht? „Es ist ein bisschen so, als wären alle betrunken, nur man selbst nicht“, beschreibt es die Asexuelle. Da der Geschlechtsverkehr bei Vivien nicht aus einem Bedürfnis heraus entsteht, hat das Ganze für sie eher etwas Mechanisches anstatt Leidenschaftliches. Zwar verspürt sie in intimen Momenten eine tiefe Zuneigung, die große Lust bleibt jedoch aus. Während so mancher Single – getrieben von seiner Libido – explizit eine reine Bettgeschichte sucht, drückt es Vivien so aus: „Wenn ich mein Leben lang keinen Sex haben müsste, wäre das keine schlimme Vorstellung.“

Wenn ihr Freund Sex will, denkt sie an Kuchen

Was ihre Asexualität angeht, war sie von Anfang an ehrlich gegenüber ihrem Freund. Zu groß sei die Angst gewesen, den richtigen Zeitpunkt zum Erzählen zu verpassen. Zu ihrer Erleichterung habe ihr Partner mit großer Gelassenheit reagiert. Dennoch beschleicht Vivien manchmal die Sorge, dass ihre sexuelle Orientierung zu einem Problem werden, ihrem Partner etwas fehlen könnte. Momente des Frusts gebe es immer wieder. Momente, in denen Viviens Freund sie beispielsweise total sexy und begehrenswert findet, sie aber lieber einen Kuchen essen würde.

Umso wichtiger sei es, immer wieder miteinander zu reden. Dabei stand schon öfter das Thema offene Beziehung im Raum. Doch ihr Freund wolle vorerst mit niemand anderem ins Bett, erzählt Vivien. Obwohl sie prinzipiell kein Problem damit hätte. „Weil Liebe und Sex für mich nicht zusammengehören“, sagt sie. „Das sind für mich zwei getrennte Sachen.“

Und wie lieben Sie? DNN-Leseraufruf: Leben Sie in einem Beziehungsmodell fernab der Norm oder haben sich ganz bewusst für die treue Zweierbeziehung entschieden? Haben Sie eine mitreißende Liebesgeschichte oder spannende Ansichten in petto? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an lokales@dnn.de. Wir sind gespannt auf Ihre Lovestory!

Asexualität begann mit der Pubertät

Dass Sex für sie keine Rolle spielt, bemerkte Vivien, als ihre Pubertät einsetzte. Während bei allen anderen das Thema plötzlich ganz oben auf der Agenda stand, fragte sie sich, wie sie jemals eine Person küssen könnte. „Ich dachte, dass das vielleicht mit der ersten Beziehung kommt, der Knoten dann platzt“, erzählt die 34-Jährige. Doch der Knoten platzte nicht. Stattdessen dachte sie, sie sei der einzige Mensch auf der Welt, „der das mit dem Sex nicht rallt.“ Irgendwann stolperte Vivien über einen Zeitungsartikel zum Thema Asexualität. Da wurde ihr zum ersten Mal klar, dass bei ihr „nichts schiefgelaufen ist“, erzählt sie. Der Artikel gab ihrer Gefühlswelt endlich einen Namen.

Vergewaltigung , Hormonprobleme – die typischen Fragen

Seitdem macht Vivien aus ihrer fehlenden Lust auf Sex kein Geheimnis. Ihre Eltern wissen Bescheid und auch die meisten ihrer Freunde. Die Reaktionen sind unterschiedlich. „Meine Mutter nimmt das nicht so richtig ernst und denkt stattdessen, ich sei ein Spätzünder“, erzählt Vivien. Ihr Vater hingegen hätte „so etwas“ schon lange vermutet. Wenn sie von ihrer Asexualität erzählt, suche ihr Gegenüber häufig nach einer Erklärung. Fragen wie „Wurdest du mal vergewaltigt?“ oder „Stimmt vielleicht mit deinen Hormonen etwas nicht?“ kennt sie. Dann erklärt Vivien, dass sie keine Lust auf Sex hat, weil sie einfach keine Lust auf Sex hat.

Skeptische Fragen empfindet die Asexuelle nicht als diskriminierend. Auf der strukturellen Ebene sieht es anders aus: „Ich hätte es gut gefunden, im Biologieunterricht zu hören, dass man keinen Sex haben muss. Dieser Nebensatz hätte mich wahnsinnig entlastet.“ Den Druck, sexuell aktiv zu sein, hört Vivien auch häufig aus Erzählungen ihrer Freundinnen heraus. Wie häufig, wie gut, welche Stellungen – als gäbe es eine imaginäre Liste von Anforderungen, die im Bett erfüllt sein müssen, damit eine Beziehung gut ist. „Egal ob man sexuell oder asexuell ist – man muss nichts“, stellt Vivien klar, „aber man kann, wenn alle einverstanden sind.“

Selbsthilfegruppe für Asexuelle

Befürchtungen in Bezug aufs Liebesleben kennt die Asexuelle auch von ihren Bekannten aus dem „A*Team“, einer Selbsthilfegruppe vom Dresdner Verein „Gerede“, der sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einsetzt. Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder, um über ihre Asexualität und die damit verbundenen Erfahrungen und Gefühle zu sprechen. Der Austausch tue Vivien gut, sagt sie. Auch, weil es ihr hilft, zu sich zu stehen. Es gab durchaus eine Zeit, in der sie sich gewünscht hatte, nicht asexuell zu sein. „Weil es vieles unkomplizierter gemacht hätte“, sagt Vivien. „Aber mittlerweile denke ich, dass es gut ist, so wie es ist.“

*Name geändert

Von Laura Catoni