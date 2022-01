Lichtblick in Coronazeiten: Die Faszination der Mediatheken

Dresden

Für viele Menschen war das vergangene Jahr kein gutes. An ihren Seelen nagten und nagen Corona und Coronapolitik. Kein Konzert, kein Theater. Kinos und Museen dicht. Und wohl niemand rechnet ernsthaft damit, dass sich daran alsbald etwas ändert.

Lichtblicke? Manche haben einiges in ihrem privaten Umfeld getan. Mitunter etwas, zu dem sie bislang nicht gekommen sind: Die Wohnung renoviert, eine Fremdsprache gelernt oder den Partner verlassen. Meine Entdeckung im gesellschaftlichen Corona-Tief sind die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender.

Einzigartige Blicke in die weite und bunte Welt

Keine zwei Jahrzehnte ist es her, da stand der Begriff „Mediathek“ für Regale in Bibliotheken mit verstaubten Videokassetten, CDs und Langspielplatten. Heute steht er für das eigene TV-Wunschprogramm. Die Spannbreite des per Knopfdruck Möglichen reicht von „Babylon Berlin“ und „Wirecard – Die Milliarden-Lüge“, dem Lebensweg Erich Kästners und Polizeiruf-110-Folgen bis hin zu Konzerten, etwa von Bob Dylan, Musik-Dokus – ich sage nur: Jim Morrison, David Bowie und Tom Petty – und Helge Schneider in „chez Krömer“.

DNN-Kolumnist Butz Peters. | Quelle: Franziska Pilz/dpa

Mediatheken gewähren uns einzigartige Blicke in die weite und bunte Welt: Hinter Türen, die sich für uns nicht geöffnet hätten, in ferne Länder. Großes Kino. Daheim in meiner Wohnstube! Und – ich wage den Begriff kaum in den Mund zu nehmen, aber es ist wahr: Ich bin der Programmdirektor! Meinem „Direktionsrecht“ per Knopfdruck unterliegen 250 000 Inhalte (= aufrufbare Videos) in der ARD- und ZDF-Mediathek. Das ist gigantisch. Eine Viertelmillion Streifen und Streifchen – das ist viermal mehr als Häuser in Dresden stehen! Bildung, Information, Kultur und Unterhaltung. Bemerkenswert ist auch, wie in diesem Jahr das „Handling“ in Sachen Präsentation und Struktur verbessert wurde.

ARD auf dem Weg zum „non-linearen Content-Netzwerk“

Mediatheken liegen am Pulsschlag der Zeit, weil der Trend zur „zeitsouveränen“ Fernsehnutzung geht: Maßgeblich für die Entscheidung des Zuschauers, eine bestimmte Sendung zu sehen, ist, so zeigen alle Untersuchungen, immer weniger der Zeitpunkt der Ausstrahlung im herkömmlichen Programm und immer mehr die Online-Verfügbarkeit.

Heute, 13 Jahre nach dem Start der ARD-Mediathek, schauen von zehn Zuschauern, die Fernsehen gucken, bereits drei nicht-linear in der Mediathek und sieben linear, also das Programm herkömmlich in dem Augenblick, in dem es gesendet wird. Mit Blick auf das Jahr 2030 resümiert der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow, unsere Gesellschaft stehe vor „einer Dekade digitaler Transformation“ – und deshalb sei die ARD „auf dem Weg zum non-linearen Content-Netzwerk“. Also zu einer riesengroßen Mediathek. Das ist die Zukunft. Lineare Angebote spielen dort eine untergeordnete Rolle.

Mediatheken erzeugen neue Sehgewohnheiten. Etwa durch die Binge-Angebote (sprich: „Binsch“). Bei ihnen stehen alle Folgen einer Serie im Netz, so dass man sie hintereinander sehen kann. Derzeit beispielsweise 28 Folgen „Babylon Berlin“ (zwischen 40 und 60 Minuten). Gesamtlaufzeit: 21 Stunden. Neue Sehanreize bieten auch Vorab-Angebote („video first“): Eine Fernsehsendung steht vor ihrer Ausstrahlung in der Mediathek, wie etwa die Folgen der „Charité“.

Depublizieren ist wirtschaftlich absurd

Paradox ist die Verweildauer: Alle Angebote in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken müssen nach einer bestimmten Zeit – zumeist zwischen sieben Tagen und einem Jahr nach der lineareren Ausstrahlung – „depubliziert“, sprich: herausgenommen werden. Eine Ausnahme macht der Medienstaatsvertrag nur für Beiträge aus „zeit- und kulturgeschichtlichen Archiven“. Diese Befristungen sollen verhindern, dass private Anbieter im Wettbewerb mit den Anstalten, die ihre Mediatheken aus der Rundfunkgebühr finanzieren, zu sehr das Nachsehen haben.

Wirtschaftlich aber ist absurd, dass die Allgemeinheit, aus deren Mitteln eine gut gemachte und teure Fernsehreportage finanziert wurde, sie alsbald nicht mehr sehen darf. Auch widerspricht „Depublizierung“ der Bedeutung kreativen Schaffens. Verweildauerbeschränkungen sind in der heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft nicht mehr zeitgemäß. Rundfunkrechtsstrategen denken derzeit über Änderungen nach.

Historisch einzigartige Schätze bieten die Retro-Abteilungen der ARD-Mediatheken mit Fernsehbeiträgen aus den fünfziger und sechziger Jahren. Etwa über die Kulturstadt Dresden, das kulturelle Leben in der frühen DDR und Berlin nach dem Mauerbau. Zu erleben in Interviews sind Arnold Zweig und Anna Seghers, Max Reimann und Helmut Schmidt, Heinrich Böll, Günter Grass und Hunderte mehr.

Und einfach herrlich anzusehen, wie Fernsehansagerin Margit Schaumäker 1952 durch die Kulissen des noch in den Kinderschuhen steckenden Fernsehzentrums in Adlershof führt, ebenso Fritz Walter, der mit Spielern aus der Weltmeisterschaftself 1954 zeigt, wie man trainieren muss, um Fußballstar zu werden.

Butz Peters – Rechtsanwalt, Journalist und Publizist Was für eine Vita! Er moderierte „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ für das ZDF, schrieb vier Bücher über die Rote Armee Fraktion (RAF), die längst als Standardwerke gelten. Und er vertrat viele prominente Personen in der juristischen Auseinandersetzung mit Medien. Butz Peters auf das Berufsbild Jurist reduzieren zu wollen, würde seiner Person nicht im Ansatz gerecht werden. Der 63-jährige Rechtsanwalt hat Rechtswissenschaften und Publizistik studiert und kennt sich in redaktionellen Abläufen bestens aus, weil er in verschiedenen Redaktionen tätig war, gleichzeitig aber auch Partner in einer berühmten Kanzlei für Medienrecht wurde. Seine juristischen Spezialgebiete sind das Recht der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, zivilrechtliches Medienrecht sowie Urheber- und Verlagsrecht. Der promovierte Jurist Butz Peters ist in der Kanzlei Tiefenbacher in Dresden tätig. Mit Dresden verbindet ihn auch sein RAF-Thema – die Terroristin Inge Viett war zu DDR-Zeiten hier untergetaucht. Peters hat darüber berichtet – kenntnisreich und sachlich.

Heute umfasst das Retro-Angebot, gestartet erst im Oktober 2020, bereits 15 000 Beiträge. 40 000 sollen es werden – spätestens in zwei Jahren. Schon in diesem Jahr ist das ARD-Retro-Angebot das meistgenutzte audiovisuelle Archiv Deutschlands. Ein Riesenfundus für Schüler, Studenten und alle zeitgeschichtlich Interessierten.

Auch im kommenden Jahr wird die Erfolgsgeschichte meines Lichtblicks weitergehen. Inhalte und Nutzerzahlen steigen. Nicht mehr fern ist der „Rezeptions-Wendepunkt“. Der Moment, in dem mehr Menschen Fernsehen aus den Mediatheken als linear gucken. Nicht im nächsten Jahr, aber voraussichtlich im übernächsten ist es soweit.

Von Butz Peters