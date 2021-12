Licht über dunklem Chaos – Zu Hause bei Pfarrerin Henna van Hell

Dresden

Das Jahr über ist die Hausecke unauffällig. Vor Weihnachten aber ist sie weithin sichtbar, besonders, wenn es dunkel wird. Dann leuchtet dort in der Oschatzer Straße in Dresden-Pieschen ein Herrnhuter Adventsstern – ein echter, mit 25 Zacken, siebzehn viereckige, acht dreieckige; so, wie ihn als erste im 19. Jahrhundert in Ostsachsen Internatsschüler bastelten, Kinder der Missionare, mit ihrem Mathematiklehrer im Geometrieunterricht.

Henna van Hell gießt kochendes Wasser in eine Kanne. Der Duft von Earl-Grey-Tee verbreitet sich in der Küche ihrer Dienstwohnung. Auf dem Tisch liegen handliche Bücher in zwei Stapeln. Die „Losungen“, jenes Andachtsbuch, das die Brüdergemeine seit 1731 herausgibt, mittlerweile in mehr als 50 Sprachen weltweit. Für jeden Tag Sätze aus dem Alten Testament der Bibel, ausgewählt per Los, passend dazu ein Vers aus dem Neuen Testament, der Lehrtext. „Dagteksten“ steht auf den Büchern links. Es ist die Ausgabe auf Niederländisch, Henna van Hells Muttersprache. Es ist der höhere Stapel – ihre niederländischen Jahre.

Pfarrerin Henna van Hell brüht in ihrer Küche Tee auf. Quelle: Dietrich Flechtner

Zwei Einschnitte im Leben

Zwei der Bücher zieht sie heraus und schlägt sie auf. Eines von 2005, das andere, ein grünes, von 2019. Die zwei Einschnitte in ihrem Leben, die sie nicht ausklammern möchte.

Ein Leben, das anfangs gradlinig zu verlaufen scheint. Geboren 1959 in Zeist unweit von Utrecht als Tochter einer Krankenschwester und eines Naturwissenschaftlers, aufgewachsen in der Tradition des Calvinistischen Protestantismus mit seiner strengen Moral und Pflichterfüllung. In der 4. Klasse verbindet ein Lehrer die Jericho-Geschichte aus dem Alten Testament mit einer Protestaktion von Hippies, die gerade zehn Mal ein Bankgebäude umschritten haben. „Da habe ich begriffen, dass Bibel und Gesellschaft zusammengehören“, erinnert sich Henna van Hell. Das weckt ihre Begeisterung. Sie studiert evangelische Theologie in Brüssel. Liest deutsche Theologen wie Karl Barth oder Friedrich-Wilhelm Marquardt im Original. Lernt Marjo kennen, der aus Indonesien geflüchtet ist, später an seiner Dissertation schreibt. Sie heiraten. 1995 wird Emma geboren. Da ist Henna van Hell bereits Pfarrerin der Protestantischen Kirche in den Niederlanden.

Trauer aushalten – und warten

An einem Dezembervormittag 2005 geht sie aus ihrem Arbeitszimmer hinunter in die Küche, um sich Kaffee zu holen. Da sieht sie ihren Mann tot auf dem Fußboden liegen. „Ich habe seinen Namen geschrien und immer wieder nein, nein, nein.“ Sie habe alles nur sehen können, den Sarg, die Beerdigung. Aber nicht begreifen. „Der Kopf blieb auf unser gemeinsames Leben eingestellt. Wäre die Tür aufgegangen und er hereingekommen, es hätte mich nicht gewundert.“

Als Pfarrerin hat sie gelernt, Menschen zu bestatten, deren Angehörige in der Trauer zu begleiten. Nun steht sie selbst auf der anderen Seite. All ihr Expertinnenwissen löst sich in Nichts auf. „All diese theologischen Sätze in meinem Kopf, nichts davon hat mir geholfen.“ Sie kann nur täglich ihren Weg gehen. „Wenn die Trauer über einen kommt, sie aushalten. Und warten. Warten, bis wieder etwas Anderes auf mich zukommt.“

Geschichten von Menschen, die durchhalten

„Was wünschst du dir?“, fragt eine Freundin. „Die Josef-Geschichte.“ Sie legt sich hin. Die Freundin liest von dem Lieblingssohn Jakobs, den seine eifersüchtigen Brüder aus Hass in eine Zisterne werfen. Die Theorien haben sich verflüchtigt. Nur solche Geschichten können sie erreichen; von Menschen, die durchhalten.

Ihre erste Erfahrung: „Ich musste meine Erinnerungen immer wieder beweinen. Erst danach konnte ich sie irgendwann als schön empfinden.“ Die zweite: „Die Trauer angesichts der zwei Worte: nie wieder. So wie es vorher war, wird es nie wieder sein. Das tut furchtbar weh.“

Arbeit und Wohnung weg

All das braucht länger als ihr Arbeitgeber meint. Sie verliert ihre Stelle, damit auch die Wohnung. Das sicher geglaubte Fundament ihres Lebens zerbröselt. Aber manchmal liest sie uralte Worte, Sätze, die mit der Kraft darin gespeicherter Erfahrung durchringen. Vom Propheten Jeremia ist eine Stelle Losung am dritten Adventssonntag 2005, aus dem 31. Kapitel. Sie spricht von Tränen, dann aber: „es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft“. Die alte Verheißung an das Volk Israel ist wie ein vorsichtiges Glimmen.

Was vom Leben übrigbleibt

Henna van Hell wird Seelsorgerin in einem Altenheim. Sie sitzt Frauen und Männern gegenüber, deren Wahrnehmung sich in der Demenz auflöst, bis nicht mehr bleibt als eine Ahnung. Zufällig sieht sie Bilder ihres Landsmannes Piet Mondrian (1872–1944). Und begreift sie zum ersten Mal. In ihrer Küche an der Wand hängen dessen Versionen eines Baumes in zwei senkrechten Reihen zu je vier Abbildungen. Sie zeigen einen Prozess: Am Anfang sind Stamm, Äste, Zweige noch erkennbar. Mehr und mehr reduziert er das. Bis am Ende nur noch waagerechte und senkrechte Linien bleiben. „Es ist der Weg des Menschen. Am Ende bleibt nur das übrig: die horizontale Linie – für sie sind die Pfleger verantwortlich; ich als Pfarrerin versuche, die vertikale Linie zu halten.“ Damals hat sie den Alten am Ende eines sich entleerenden Lebens Lieder vorgesungen und sie gesegnet.

Was vom Leben übrig bleibt: waagerechte und senkrechte Linien – hier gemalt von Piet Mondrian. Quelle: Dietrich Flechtner

Der zweite Einschnitt

Aber zehn Jahre habe sie gebraucht. „Erst dann konnte ich allein wieder das Leben genießen, mich freuen.“ Tochter Emma, inzwischen volljährig, kann sie nun guten Gewissens zurücklassen in Antwerpen. Sie, die Mutter, geht 2015 in die Herrnhuter Brüdergemeine nach Dresden mit ihren rund 250 Mitgliedern, wo die Stelle des Gemeinhelfers frei geworden ist. Rasch fasst sie hier Fuß. „Das habe ich als Geschenk empfunden.“ 2019, auf einer Reise nach Krakau, spürt sie eine unüberwindliche körperliche Schwäche. Sie führt es auf das erschütternde Erlebnis der KZ-Gedenkstätte in Auschwitz zurück. Zu Hause radelt sie dann doch in die Klinik. Nach der Untersuchung eröffnet ihr der Arzt, sie habe eine schlimme Krebserkrankung und müsse in drei Wochen operiert werden. „Ich habe nur schreien können: Das ist so ungerecht. Soll meine Tochter nach dem Vater jetzt auch noch die Mutter verlieren?“ Eine Sozialarbeiterin bleibt an ihrer Seite. Es sind, erfährt sie, Menschen, die in solchen Momenten bei einem bleiben. „Pflegepersonal, Ärzte, Geschwister der Gemeinde – sie sind wie Engel für mich gewesen.“

Menschen wie Engel

Beim nächsten Bibelkreis, nimmt sie sich vor, ihren Herrnhuter Geschwistern offen zu sagen, wie es um sie steht. Psalm 130 ist Losung: „Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu dir.“ Möglichst gefasst will sie sprechen. Es geht nicht. Etwas in ihr bricht laut heraus. Es ist auch die Verzweiflung einer Glaubenden. Wie diesem Hiob aus dem Alten Testament ist es ihr gegangen. Erst traf das Unglück seine Nächsten, dann schlug es seinen eigenen Körper mit Krankheit. Dabei ist es doch dieser barmherzige Gott, den man bittet, einen zu behüten. Ist er es, der nicht nur Gutes, auch Schlimmes bringt? „Hat er eines Tages beschlossen: So, jetzt ist die Henna dran, die kriegt jetzt Krebs? Das konnte ich mir nicht vorstellen.“ So einfach, erkennt sie, ist es nicht. „Man muss es zuordnen.“

Gott als Ordner im Chaos

Henna van Hell sitzt im Sessel in der Ecke ihres Arbeitszimmers, schaut vor sich hin und beginnt aus dem Kopf Hebräisch zu rezitieren: „we haaretz hajeta tohu wabohu we lachoschech al peneteheom. wajomer elohim jehi or, wajehi or.“ – „Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und Gott sprach: Licht, und Licht geschah“ – der Anfang des biblischen Schöpfungsberichts. „Natur ist nicht nur lieblich. Das ist eine romantische Vorstellung. Ich habe verstanden, dass es dieses Tohuwabohu, dieses Chaos in der Natur gibt, diese ganz dunklen Kräfte, Krieg, Viren, Krebs – auch in meinem Körper.“ Nicht das komme von Gott, sondern Licht, Ordnung, Begrenzung. Und so erlebe sie die täglichen Losungen: als Gottes heutiges Reden inmitten unseres Chaos.

Ein langer Weg

„Aber es hat Monate gedauert, bis ich zur Ruhe gekommen bin. Es ist ein langer Weg.“ Operation und Chemotherapie hat sie überstanden. „Das ist wie ein Gewand, in das man einen Schnitt gemacht und wieder zugenäht hat. Es ist anders als vorher.“ Da konnte sie fast alles, wenn sie nur wollte. Jetzt meldet sich ihr Körper, sobald sie die 32 Wochenstunden ihrer Dreiviertelstelle überschreitet, und er fordert Pausen ein.

Im Neuen Testament liest sie, wie Jesus über dieses dunkle Wasser auf seine Jünger zu kommt. Sie vergegenwärtigt sich: Als hilfsbedürftiges Kind kommt er in die Welt; zu Tode gequält am Kreuz verlässt er sie. Ein Ohnmächtiger. „Das ist die Gestalt Jesu in unserer Welt. Aber so ist er uns nahe gekommen.“

Also stehe er auch nicht außerhalb all der gesellschaftlichen Probleme. „Dass sich Kirche hier mehr engagiert, ist meine Hoffnung. Wir kümmern uns ein bisschen zu viel um uns selbst. Unsere Aufgabe ist es nicht, das Kuschelige zu pflegen, sondern für die da zu sein, die Gott am meisten vermissen.“

Reduktion wie bei Mondrian

Auf dem Küchentisch stehen Kunstpostkarten nebeneinander. Köpfe, die Alexej Jawlensky (1864–1941) gemalt hat. Im Herbst hat sie die in Chemnitz, im Museum Gunzenhauser entdeckt. „Mystischer Kopf“ – „Hellgrünes Schauen“ – „Heilandsgesicht, Botschaft“ – „Heilandsgesicht, Verträumtes Leuchten“. „Er ist einen ähnlichen Weg der Reduktion gegangen wie Mondrian – erst sind noch Augen, Mund erkennbar, dann sind es nur noch Linien.“

Die zwei Linien

Von ihrer Wohnung hat Henna van Hell nur wenige Schritte bis zu ihrem Dienstort: Hinter dem Haus steht das Gebäude, das die Herrnhuter scherzhaft ihre „Hofkirche“ nennen. Der Versammlungssaal, die „Gute Stube“, ist weiß gestrichen. „Hier atme ich auf“, sagt sie. „Alles ist hell, licht und schlicht.“ Sie geht auf den Tisch zu, der mit grünem Tuch überzogen ist, darauf das Emblem der Gemeinschaft, das Lamm mit Fahne und dem lateinischen Leitspruch. Da sind sie wieder, die beiden Linien, die waagerechte und die senkrechte, an der Wand: das Kreuz.

Zur Christnacht erhalten alle Besucherjedes Gemeindemitglied eine brennende Kerze. Quelle: Dietrich Flechtner

Ein Licht für jeden

Heilig Abend, zur Christnacht, wird sie in dem barocken Stuhl sitzen und die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium lesen, unterbrochen von Liedern, die alle gemeinsam singen. Drei Durchgänge müssen es diesmal sein, um Platz zwischen den Besuchern lassen zu können. „Morgenstern auf finstre Nacht, / der die Welt voll Freuden macht“, singen sie, über 360 Jahre alte vertonte Verse des schlesischen Barockdichters Johannes Scheffler, auch bekannt unter dem Namen Angelus Silesius. Der Höhepunkt: In den völlig dunklen Raum werden auf einem Brett brennende Kerzen hereingetragen, wie Henna van Hell erzählt. „Jeder bekommt sein Licht überreicht.“

Zur Person 1959: geboren im niederländischen Zeist. 1981 bis 1989 Studium der evangelischen Theologie in Brüssel und Utrecht. 1990 bis 2011 Pfarrerin der Protestantischen Kirche in den Niederlanden (Protestantse Kerk in Nederland – PKN) auf dem Dorf und in einer Stadt. 1995: Geburt von Tochter Emma. 2005: Pfarrerin in Altenheim. seit 2015: Pfarrerin (Gemeinhelferin) der Herrnhuter Brüdergemeine Dresden. Gebäude: Das Vorderhaus Oschatzer Str. 41 mit Dienstwohnung für die Pfarrer (Gemeinhelfer) und Kirchsaal mit Türmchen im Hinterhof ist wahrscheinlich im späten 19. Jahrhundert gebaut worden; die Herrnhuter kauften es 1978. Herrnhuter: Eine evangelische Freikirche, entstanden aus Mitgliedern der 1457 gegründeten evangelischen Böhmischen Brüder-Unität, die vor der katholischen Gegenreformation in die Oberlausitz flohen. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760) gründete von seinem Schloss Berthelsdorf aus 1722 Herrnhut („Unter des Herrn Hut“) als Zufluchtsstätte für sie. Die Dresdner Brüdergemeine (heute 250 Mitglieder) entstand 1904, war mit ihren Versammlungen bis 1978 zu Gast bei anderen. Außerdem gibt es in Sachsen Brüdergemeinen in Kleinwelka, Niesky und Zwickau.

Von Tomas Gärtner (Text) und Dietrich Flechtner (Fotos)