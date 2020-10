Dresden

Auf zahlreichen Bildschirmen flimmert es bunt. Schwarz-weiße Graffiti verzieren die Wände mit Konterfeis von Videospielhelden vergangener Jahrzehnte, beleuchtet in den mehrspielertypischen Farben Rot und Blau. Aus den Boxen ertönen Songs aus dem Spiel „ League of Legends“. Eine gelb strahlende Pac-Man-Kugel erhellt den Raum und in einer Vitrine stehen Sammlerboxen alter Spiele-Klassiker. Beim Anblick wird klar: Das hier ist ein Paradies für Gamer. „Level 44“ heißt die neue Bar an der Bautzner Straße, die Zockern ein neues Zuhause bieten soll.

Ein Traum für Pixelliebhaber

Herzstück der neuen Kneipe sind die Gaming-Stationen. Nahezu überall stehen Konsolen von Retroklassikern wie dem Sega Megadrive bis hin zu aktuellen Geräten wie der Playstation 4, an denen Barbesucher gegeneinander antreten können. Diese Duelle können auch mal emotional werden. Richtige Ausraster habe es dabei aber bisher nicht gegeben, sagt David Schramm, einer der Geschäftsführer. „Einer hat mal gegen unsere Glastür gehauen, aber ansonsten ist noch alles im Rahmen geblieben“. Außer den Konsolen stehen sechs Computer bereit. Hier loggen sich Besucher entweder mit eigenen Daten ein oder benutzen offizielle Bar-Accounts. „Die Gerätenutzung ist noch kostenfrei. Das werden wir erst einmal so beibehalten, weil unser Equipment noch nicht auf dem High-End-Standard ist“, erklärt Schramm. Auf einem riesigen Fernseher überträgt das Lokal außerdem E-Sport-Übertragungen, also virtuelle Wettkämpfe von Profiteams und andere spielebezogene Livestreams. Laut Schramm kommen Gäste regelmäßig, um ihre Lieblingsteams beim Public-Viewing zu unterstützen. Im grünen Sommergarten können Gäste abseits vom Zocken zwischen Palmen und Feuerstellen Getränke und Snacks genießen.

Jedes Bier ist Gold wert

Videospieler lieben das Sammeln von Erfahrungspunkten, also Punkte, die einem im Spiel aufsteigen lassen und den Vergleich untereinander. Deshalb gehört zum Konzept die hauseigene Level 44-App, aus der sich auch der Name der Bar ableitet. Die 44 steht für die Buchstaben „DD“, kurz für Dresden und ist gleichzeitig das Maximallevel, das Punktejäger in der App erreichen können, die eine Art Rabatt- und Belohnungssystem enthält. Für jede Bestellung erhalten Gäste Erfahrungspunkte. Besucher bekommen dafür Belohnungen wie Freigetränke oder Fanartikel, je nach Höhe des eigenen Levels. Den aktuellen Rang sehen die Nutzer in der App und können sich so mit ihren Freunden vergleichen. Für die Bezahlung können Barbesucher Guthaben aufladen und per QR-Code an der Theke bequem bezahlen. Dafür bietet die Bar auch freies WLAN an. Ein Kalender ist auch integriert, der Besucher über die täglichen kostenlosen Veranstaltungen informiert. Beispiele sind der „Tournament Tuesday“ mit Videospielturnieren unter den Gästen oder der „Workshop-Wednesday“, der Vorträge wie „Streamen Lernen“ oder einen Ratgeber zur Handhabung von Drohnen anbietet.

Wieso eine Bar für Gamer?

Die Jungs vom „Level 44“ sind mit ihrer Idee Vorreiter in Sachsen. Während in Städten wie Frankfurt am Main oder Berlin bereits videospielspezialisierte Lokale etabliert sind, ist das in Dresden bislang einzigartig. Die Idee für die Bargründung ist im Verein „404 Multigaming“ entstanden, bei dem David Schramm im Vorstand tätig ist. Die Bar soll ein Treffpunkt für Vereinsmitglieder und die Gaming-Community werden. Laut Schramm ist es toll zu beobachten, wie fremde und anfangs eher schüchterne Menschen sofort ins Gespräch kommen und sich miteinander vernetzen.

Eigentlich sollte das Level 44, passend zum Namen, am 4. April eröffnen. Corona hat der Sache allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Laut den Betreibern ist das Feedback der Gäste bisher überwältigend und die Leute sind froh, dass es endlich in Dresden so eine Bar gibt.

Der Verein und die E-Sport Förderung im Raum Dresden

Der Verein „404 Multigaming“mit 170 Mitgliedern habe es sich zum Ziel gemacht, den Standort Dresden im Bereich E-Sport aufzubauen und zu fördern. Mit einer eigenen Hochschulgruppe des Vereins und weiteren Veranstaltungen wie Public-Viewings im Studentenkino „Kino im Kasten“ oder im UFA-Palast etablieren sie das Thema E-Sport in der Region. Im Verein spielen mehrere professionelle Teams in Spielen wie „ Counter Strike“ oder „ League of Legends“.

Der Verein möchte laut Schramm auch als Vorbild für junge Erwachsene dienen und auch bei potenziellen Problemen mit den Eltern in Kontakt treten. Videospiele seien als Medium nicht mehr aufzuhalten und da sei der Austausch mit den Kindern entscheidend. Ihnen soll klar gemacht werden, dass eine gesunde Balance zwischen alltäglichen Verpflichtungen und dem geliebten Hobby – vielleicht ja später sogar Beruf – gefunden werden muss.

