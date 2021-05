Leutewitzer Park in Dresden: Wieder keine Entscheidung

Dresden

Der Stadtrat hat am Mittwochnachmittag die Entscheidung über den Wohnungsbau am Rand des Leutewitzer Parks auf Antrag der CDU mit großer Mehrheit vertagt. Die Linken hatten einen Antrag eingereicht, wonach dem Investor eine Ersatzfläche von der Stadt angeboten werden soll. Das müsse im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau debattiert werden, forderte CDU-Stadtrat Mario Schmidt.

Grüne-Bauexperte Thomas Löser wies darauf hin, dass die Thematik seit Monaten vertagt werde. Es gebe keinen sachlichen Grund mehr für eine Verschiebung der Entscheidung. „Der Investor fürchtet nur um die Mehrheit für sein Vorhaben“, so Löser.

Bauunternehmer Uwe Köhn will auf einem ehemaligen Gärtnereigelände am Leutewitzer Park Wohngebäude errichten. Dagegen kämpft eine Bürgerinitiative. Auf dem Gelände ist ein Wald entstanden, da Köhn seine Pläne lange nicht in Angriff nehmen konnte. Die Bürgerinitiative fordert den Erhalt des für das Stadtklima wichtigen Waldstücks.

Der Stadtrat ist bei der Frage, ob Wohnungen entstehen sollen oder der Wald erhalten bleibt, gespalten. Es kommt auf jede Stimme an. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) musste jedoch beispielsweise am Mittwoch wegen seiner Corona-Erkrankung der Sitzung fernbleiben.

Von Thomas Baumann-Hartwig