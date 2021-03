Leutewitzer Park in Dresden: Ring frei zur nächsten Runde!

Dresden

Wird am Mittwoch der Schlusspunkt gesetzt unter eine Auseinandersetzung, die längst entschieden wäre, wenn es Corona nicht gegeben hätte? Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hat das Thema „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6048, Dresden-Leutewitz, Wohnbebauung am Leutewitzer Park“ auf der Tagesordnung. Wieder einmal.

Öffentliches Interesse nicht kompatibel mit Corona

Schon Anfang Januar sollte der Ausschuss entscheiden, doch die Verwaltung hat das Thema kurzerhand gestrichen. Wegen des zu erwartenden großen öffentlichen Interesses, das nicht kompatibel mit der Coronasituation sei. Nun ist die Coronasituation keine bessere als im Januar, aber diesmal soll der Termin stattfinden.

Die Stadtverwaltung verweist auf Anfrage darauf, dass der Ausschuss coronagerecht im Festsaal des Rathauses tagen werde. Sollte eine größere Öffentlichkeit kommen, könnten die Besucher die Sitzung im Plenarsaal verfolgen. Die dort geplante Sitzung des Petitionsausschusses ist ins Stadtmuseum verlegt worden. Die Thematik wird als erster Tagesordnungspunkt aufgerufen, so dass es auch zu keinen Wartezeiten kommen werde, erklärte die Verwaltung.

Bürgerinitiative mobilisiert ihre Mitstreiter

Dass die Bürgerinitiative „Ein Wald für Cottas Klima“ in der Lage ist, viele Menschen zu mobilisieren, hat sie mehrfach unter Beweis gestellt. „Kommt bitte zahlreich“schreiben die Initiatoren der Initiative um Sina Burkert an ihre Mitstreiter. Ein Rederecht für die Debatte haben sie längst beantragt.

Investor kaufte ehemalige Gärtnerei – jetzt ist es ein Wald

Die Geschichte des Bauvorhabens am Leutewitzer Park ist nicht erst seit Corona eine lange. Schon 2007 kaufte die Familie Köhn das 15 000 Quadratmeter große Grundstück einer ehemaligen Gärtnerei neben dem Park. Der Weg zum Baurecht war ein weiter, in der Zwischenzeit wurden die kleinen Bäumchen groß. Das Gärtnereigrundstück ist zu einem Wald geworden, und diesen will die Bürgerinitiative nun erhalten.

Eine halbe Million Euro für den Leutewitzer Park

Bauunternehmer Uwe Köhn verspricht, nur 4190 Quadratmeter des Grundstücks mit 47 Wohnungen zu bebauen. Gut 11 000 Quadratmeter seines Grundstücks werde er für einen symbolischen Preis an die Stadt übertragen und sogar noch 500 000 Euro für die weitere Gestaltung des Leutewitzer Parks zur Verfügung stellen. Wohnungsbau oder Wald? Diese Frage müssen die Ausschussmitglieder beantworten. Falls das Thema nicht zur Entscheidung dem Stadtrat vorgelegt werden sollte.

Von Thomas Baumann-Hartwig