Das ist ein Novum: Am Donnerstag tagt der Stadtbezirksbeirat Cotta im Plenarsaal des Rathauses. Ob der Platz dort reichen wird, ist so sicher nicht: „Es werden schon einige Leute kommen“, kündigt Sina Burkert, Sprecherin der Bürgerinitiative „Ein Wald für Cottas Klima“, an. „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6048, Dresden-Leutewitz, Wohnbebauung am Leutewitzer Park“ heißt das Thema, das viele Menschen mobilisieren wird.

Wohnungsbau auf 4190 Quadratmetern

Noch vor wenigen Wochen wurden Burkert und ihre Mitstreiter belächelt. Ein paar rebellische Anwohner, die keine neuen Wohngebäude vor die Nase gesetzt bekommen wollen, hieß es. Mittlerweile ist die Bürgerinitiative zu einem Faktor geworden, der sich schwerlich übersehen lässt. Als am Donnerstag der Stadtrat unter anderem über das Straßenbaumkonzept debattierte, waren zahlreiche Anwohner des Leutewitzer Parks auf den Beinen und forderten den Erhalt des Waldstückes.

Der Wald grenzt an den Leutewitzer Park an und war früher Gärtnereigelände. Die Gärtnerei wurde aufgegeben, die Fläche lag brach, die Bäume wuchsen. 2007 kaufte Bauunternehmer Uwe Köhn das Gärtnereigelände. Er habe damals die noch kleinen Bäume bewusst stehen gelassen, erklärt er. Jetzt will Köhn auf einer 4190 Quadratmeter großen Teilfläche des mehr als 15 000 Quadratmeter großen Gärtnereigrundstücks Wohnungen bauen. 11 000 Quadratmeter seines Grund und Bodens wolle er an die Stadt übertragen. Plus eine halbe Million Euro für die Gestaltung des Waldstückes.

Bürgerinitiative will den gesamten Wald erhalten

Darum geht es am Donnerstag im Stadtbezirksbeirat Cotta. Darum wird es auch am Mittwoch hinter verschlossenen Türen im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau gehen. Falls es die Zeit zulässt, die Tagesordnung des Ausschusses ist mehr als voll. Die Bürgerinitiative hat ein großes Ziel: „Wir wollen den gesamten Wald erhalten“, sagt Burkert. Und nicht nur das: Die Anwohner wollen sich auch um „ihren“ Wald kümmern und diesen hegen und pflegen.

Von 17 auf über 250 Mitstreiter

Anfang des Jahres hatte die Bürgerinitiative noch 17 Mitstreiter. Jetzt sind es über 250 Menschen, die sich informieren und aktiv einbringen wollen. „Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass wir das unter Corona-Bedingungen geschafft haben“, sagt die Sprecherin bescheiden. Mit Flyern hat die Initiative auf das Problem aufmerksam gemacht und um Mitstreiter geworben. Mit ganz praktischer Tätigkeit entstand eine verschworene Gemeinschaft: „Wir haben gemeinsam mit mehreren Arbeitseinsätzen den Wald aufgeräumt. Das ist längst keine Müllhalde mehr, wie häufig erzählt wird.“

Das Thema bewegt die Anwohner in Leuben und Cotta. Es geht um die Fragen, die auch der Stadtrat debattiert hat: Stadtgrün, Klimaschutz, Überhitzung der Stadt. Themen, die in vielen Reden angesprochen werden. „Aber wie sieht es in der Praxis aus?“, fragt Burkert, „steht die Politik hinter uns, wenn es hart auf hart kommt?“

Mehrere Stadträte kommen vor Ort

Die Bürgerinitiative ist nicht nur zahlenmäßig ein Faktor geworden. Die Anwohner wissen auch genau, wie sie ihre Ziele erreichen wollen. „Wir haben die verschiedensten Verantwortlichen. Einer sammelt Spenden, ein anderer kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit, ein dritter um die Stadträte.“ Mehrere Stadträte haben Vor-Ort-Termine vereinbart, im Stadtrat wird wohl auch die Zukunft des Waldes entschieden. Eigentlich kann der Bauausschuss den Bebauungsplan verabschieden. Aber bei den knappen Mehrheitsverhältnissen dürfte die Thematik in den Stadtrat „gehoben“ werden.

In der Debatte über das Straßenbaumkonzept am Donnerstag im Stadtrat solidarisierte sich Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi mit der Bürgerinitiative. Dresden müsse beim Klimaschutz die richtigen Prioritäten setzen, mahnte er. Im Großen wie im Kleinen.

Kontakt: erweiterungleutewitzerpark@gmail.com

