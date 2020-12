Letzter Shoppingtag in Dresden: Das Gedränge war schon größer

Dresden

Im Vorfeld waren die Befürchtungen groß. Wird die Dresdner Innenstadt am Sonnabend überrannt? Letzte Chance für den Kauf von Weihnachtsgeschenken, ab Montag darf nur noch der Lebensmittelhandel öffnen. Doch der Vormittag startete verhalten. Hunderte freie Parkplätze und kaum Andrang in den Einkaufsmeilen der Innenstadt.

Gegen Mittag nahm der Andrang zu. Vor einigen Geschäften bildeten sich Schlangen, die wegen der Corona-Abstände deutlich länger aussahen, als sie es tatsächlich waren. Beim TK-Maxx in der Prager Straße mussten die Kunden warten, auch vor Parfümerien und den Elektronikmärkten in den Einkaufszentren bildeten sich Schlangen. Auch im Karstadt standen die Kunden an der Kasse an. Besonders im Erdgeschoss bei den Süßwaren.

Anzeige

Der Parkplatz am Elbepark war voll. Drinnen verlief sich das Einkaufspublikum aber einigermaßen. Quelle: Steffen Manig

Aber: An anderen Adventssonnabenden war das Gedränge viel größer. So sehr die Prager Straße auch pulsierte, an das Geschehen der vergangenen Jahre kam der Einkaufstrubel nicht heran. Abgeschnitten von den Kundenströmen war der Neumarkt – hier verloren sich die Passanten.

Kosmetik und Elektronik waren die Renner des letzten Einkaufssonnabends vor Weihnachten – und Gutscheine. Der Automat in der Centrum Galerie und die Information in der Altmarkt Galerie waren zeitweise dicht umlagert. Wer keinen Noteinkauf tätigen wollte, schenkte Gutscheine – in der Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Geschäfte.

Von tbh