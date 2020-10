Dresden

Als vor 82 Jahren in Deutschland die Synagogen brannten, war das keineswegs der Beginn eines beispiellosen Verbrechens. Schon in den Jahren zuvor hatten die Nazis und ihre Sympathisanten jüdische Menschen systematisch diskriminiert und schikaniert. Die Novemberpogrome waren viel mehr ein weiterer Schritt in der von den Nationalsozialisten mit Hass befeuerten Eskalationsspirale, die in der grausamen Ermordung von mehr als sechs Millionen europäischen Juden gipfelte.

Ortsnamen wie Buchenwald, Dachau oder Auschwitz stehen bis heute für die Vernichtung jüdischen Lebens. Kaum einer, den die Nazis ins Lager nach Auschwitz brachten, kehrte von dort zurück. Wie die Eltern, die Frau, die Schwester und ein Bruder von Max Mannheimer, die SS-Leute binnen weniger Wochen nach ihrer Ankunft ermordeten. Von der deportierten Familie aus Mähren überlebten nur er und sein Bruder die Nazityrannei.

Tagebuch ist ein eindrückliches Zeitzeugnis

Nach seiner Befreiung 1945 hat es lange gedauert, bis Max Mannheimer überhaupt über die schrecklichen Erlebnisse sprechen konnte. Bis er schließlich mit seinem „Späten Tagebuch“ ein eindrückliches Zeitzeugnis ablegte – und sich fortan bis zu seinem Tod 2016 dafür einsetzte, dass das Verbrechen der Nazis nicht in Vergessenheit gerät.

Das „Späte Tagebuch“ und die leidvolle Geschichte Max Mannheimers stehen nun auch im Fokus einer kleinen Veranstaltungsreihe, die das Dresdner Musikensemble Leggieramente gemeinsam mit dem Theaterregisseur Michael Stacheder aus Bad Aibling konzipiert hat. Nachdem diese wegen Corona im März abgesagt werden musste, wollen die Künstler sie jetzt nachholen und planen dazu vom 9. bis 11. November an den drei aufeinanderfolgenden Abenden Le­sungen mit Musik – wovon sich zwei mit Max Mannheimer und seinem Tagebuch und eine weitere mit Stefan Zweig und seiner Autobiografie „Die Welt von Gestern“ beschäftigen wird.

Ausgewählte Musik zu den Texten von Mannheimer und Zweig

Für gewöhnlich ist das Ensemble Leggieramente viel an sächsischen Grundschulen unterwegs, um allen voran die Kleinen für Musik zu begeistern. Mit Michael Stacheder hatten die Musikerinnen bereits bei früherer Gelegenheit zusammengearbeitet. Der Bad Aiblinger ist Organisator der Max-Mannheimer-Kulturtage in der oberbayrischen Stadt und ebenso oft an Schulen präsent, um die Erinnerung an die Opfer der Shoah wach zu halten.

Diese drei Veranstaltungen sind geplant 9. November, 19 Uhr: Spätes Tagebuch – Max Mannheimer, Ort: Slub Dresden (Klemperer Saal), Zellescher Weg 18, Eintritt frei. 10. November, 19 Uhr: Ein Blick in die Welt von Gestern – Stefan Zweig, Ort: ehemaliges Ortsamt Loschwitz, Grundstraße 3, Eintritt zwölf Euro, Schüler fünf Euro. 11. November, 18 Uhr: Spätes Tagebuch – Max Mannheimer, Ort: ehemaliges Ortsamt Loschwitz, Grundstraße 3, Eintritt zwölf Euro, Schüler fünf Euro. Hinweis zu den Veranstaltungen im ehemaligen Ortsamt Loschwitz: Um besser planen zu können, aber auch um mögliche Änderungen informieren zu können, wird um eine vorherige Reservierung per E-Mail an leggieramente@web.de bis 8. November gebeten. Je Veranstaltung werden nur 40 bis 50 Karten zur Verfügung stehen. Sollte das Interesse sehr groß sein, wird es eine Warteliste geben, die nach Eingangsdatum mit Karten aus Absagen bedacht wird.

Michael Stacheder wird bei den Lesungen jeweils Texte von Max Mannheimer aus dem „Späten Tagebuch“ beziehungsweise von Stefan Zweig aus „Die Welt von gestern“ lesen. Der bekannte Schriftsteller hatte nach Machtergreifung der Nazis ins Exil flüchten müssen. Das Ensemble wird dazu ausgewählte Musik spielen. Bei Stefan Zweig sind das vor allem Stücke Wiener Künstler aus dessen Zeit, bei Max Mannheimer unter anderem jiddische Musik, aber auch Johann Sebastian Bach, dessen Musik für den Überlebenden des Holocaust von besonderer Bedeutung war.

Wichtige Botschaft an die Generationen danach

Mit ihrer Reihe wollen das Ensemble und der Theatermann – zumal noch rund um den geschichtsträchtigen 9. November – eine Möglichkeit zum gemeinsamen Erinnern bieten. Und auch ei­ne wichtige Botschaft weitertragen, die Max Mannheimer hinterlassen hatte: „Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon.“

Von Sebastian Kositz