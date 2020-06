Dresden

1976 geriet Argentinien in eine siebenjährige blutige Militärdiktatur. Etwa 30.000 Menschen brachte das ultranationalistische Regime um, viele davon verschwanden spurlos. Linke Guerillaorganisationen antworteten mit Gegenterror. „Die meisten Romane darüber spielen während dieser Zeit“, sagt Maria Cecilia Barbetta im Dresdner Stadtmuseum, bei ihrer ersten Lesung nach Corona-Zwangspause. Ihr Roman „Nachtleuchten“ ist in den zwei demokratischen Jahren vor der Diktatur angesiedelt. Da war die Autorin, die 1972 in Buenos Aires geboren ist, seit 1996 in Berlin lebt und auf Deutsch schreibt, noch ein kleines Kind. Aber an das Gefühl kann sie sich noch gut erinnern - erst Aufbruch, Hoffnung, dann Terror. „Ich wollte diesen Übergang beleuchten, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte.“

Drei Teile zu je 33 Kapiteln

Sie betrachtet mit uns das Geschehen in dem Stadtteil Ballester, wo sie aufgewachsen ist, aus den unterschiedlichen Perspektiven mehrerer Figuren: der eines schwulen Frisörs zum Beispiel oder eines anarchistischen Bäckers. Am Anfang lernen wir ein Mädchen kennen, Teresa Gianelli. Die bringt Leuten im Viertel, armen und reichen, eine kleine, fluoreszierende Marienstatue aus Plastik, damit sie einige Zeit zu ihr beten können. „Die Wandermuttergottes hilft allen, die im Dunkeln tappen“, erklärt sie. Dieses Leuchten der Hoffnung ist ein Leitmotiv. Eine rührend kindliche Initiative, um die Kirche zu den Menschen zu bringen. Eine zentrale Forderung der „Theologie der Befreiung“, die im Mittelpunkt des ersten Teiles steht. Im zweiten ist es die Politik, im dritten die Esoterik.

Verspielte Leichtigkeit, Fabulierlust, jedoch gefasst in eine wohlkomponierte Form - auch das macht das Buch bemerkenswert. Die symbolische Zahl 3 wird zum Ordnungsprinzip: drei Teile zu je 33 Kapiteln. Hier hat sie von ihrem großen Landsmann und Kollegen Julio Cortázar gelernt, mit dem sie sich als Literaturwissenschaftlerin beschäftigt hat.

„Meine Phantasie ist groß“, bekennt sie. Deshalb brauche sie zuerst eine strenge Form. „Die ist wie ein Schutzraum.“ Moderator Richard Stratenschulte von den Städtischen Museen ist nach zweimaliger Lektüre ganz hingerissen von dem Buch und vergleicht es mit Tapisserie, einem aufwendig gewebten Wandteppich.

Spiritismus: eine argentinische Seltsamkeit

Beim Lesen stößt man auf Wörter und Sätze in anderer Schriftart. Die sollen Material so authentisch wie möglich wiedergeben: Aufschriften, Anzeigen, Zeitungsausschnitte, Notizen, Drohbriefe und Liebesbriefe. Gern spielt Maria Cecilia Barbetta mit der Doppelbedeutung von Wörtern. Da gibt es etwa Álvaro Fatini, der eine Autowerkstatt hat. Der wird bei ihr zum Worte sammelnden und schreibenden „Autor-Mechaniker“. Einer, der an die Macht der Sprache glaubt und an Träume von einer anderen Zukunft. „Autopia“ lautet sein Lieblingswort. Schreiben wird zum Widerstand, als die Regierung mit dem Slogan droht: „Schweigen ist Gesundheit“.

All das solle jene Bilder schaffen, die für sie das Wichtigste seien, erläutert die Schriftstellerin. „Es geht mir um einen inneren Film, um Plastizität und Sinnlichkeit.“ Dabei zündet sie wahre Wortfeuerwerke und entfesselt temperamentvolle Dialoge. Alles ist dieses Buch, nur nicht kühl.

Im dritten Teil lernen wir eine argentinische Seltsamkeit kennen: Die Leute besuchten spiritistische Schulen, um mit den Geistern der Toten zu kommunizieren. Und Literatur verleiht dieser Autorin die Fähigkeit, uns Dimensionen jenseits des Sichtbaren und Messbaren erleben zu lassen, unsere begrenzte Vorstellung von Realität zu erweitern.

Für den Schluss hebt sie sich ein ganz besonderes Kapitel auf, in der die Marienstatuette auf dem Pflaster aufschlägt. Zuvor aber zieht ihr gesamtes Leben in Lichtgeschwindigkeit an ihr vorüber. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft verwandeln sich, wie Maria Cecilia Barbetta sagt, in eine „ewige Götterzeit“.

Maria Cecilia Barbetta: Nachtleuchten. S. Fischer. 528 S., als Taschenbuch 13 Euro

Von Tomas Gärtner