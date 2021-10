Dresden

Gerade einmal 200 Meter ist die Lenbachstraße in Strehlen lang, eine eigentlich sehr kleine Straße, die allerdings in mehrfacher Hinsicht große Probleme birgt. Da ärgern sich einerseits Anwohner und Eltern der Kinder, die hier die nahe Grundschule besuchen, über die vielen Autofahrer, die bewusst aufs Tempo 30 pfeifen. Anderseits sind Teile der Gehwege derart zugeparkt, dass Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwagen zwischen Hausfassaden und Stoßstangen nicht mehr durchkommen. Doch damit soll jetzt Schluss sein.

Die um die Wende von 19. zum 20. Jahrhundert entstandene Querstraße zwischen der vielbefahrenen Teplitzer und der Lockwitzer Straße ist vor allem durch die hohen, großen Jugendstil-, Gründerzeit und expressionistischen Gebäude geprägt. Studenten wohnen in diesem kleinen Kiez, viele Familien mit Kindern, aber auch ältere Menschen.

Vorwurf: Tempo 30 wird oft nicht eingehalten

Doch die Lenbachstraße mit ihrer vergleichsweise breiten Fahrbahn ist keine verkehrsberuhigte, ihrem baulichen Umfeld gerechtwerdende Straße – sondern auch Teil einer bei Autofahrern sehr gern genutzten Durchgangsroute zwischen Teplitzer und Reicker Straße, lässt sich doch so der Wasaplatz mit seinen Ampeln gut umfahren. Dass das gesamte Gebiet eine Tempo-30-Zone ist, übersehen dabei offenbar etliche Autofahrer, wie auch die Prohliser SPD-Stadtbezirksbeirätin Dorothée Marth moniert: „Die Tempo-30-Zone ist in der Vergangenheit leider oft nicht eingehalten worden. Das habe ich immer wieder im Stadtbezirksbeirat kritisiert.“

Oft müssen sich Fußgänger zwischen Autos und Fassaden hindurchquetschen. Quelle: Anja Schneider

Und dann gibt es noch das Problem mit den parkenden Autos. Denn die Gehwege sind so breit, dass die Stadt hier vor vielen Jahren das Parken quer zur Fahrbahn erlaubte. Nur: Allen voran Transporter, lange Limousinen und große SUV, deren Zulassungszahlen in Deutschland über Jahre stark gestiegen sind, ragen meist derart weit in den Fußgängern vorbehaltenen Gehwegbereich hinein, dass zwischen Autos und Hausfassaden teils nicht mal mehr als ein halber Meter Platz ist. Ein Dresdner hatte deshalb sogar vor einigen Monaten eine Petition eingereicht, die immerhin mehr als 100 Unterstützer gefunden hatte.

Neue Regeln beim Parken

Inzwischen ist das Thema durchaus bei den Verantwortlichen im Rathaus angekommen. Sie haben nun auf Anfrage der DNN ein sehr konsequentes Handeln angekündigt, das Abhilfe schaffen soll. Einerseits, so erklärt Doris Oser, Referentin des Dresdner Baubürgermeisters Stephan Kühn (Grüne), wird das Parken auf den Gehwegen quer zur Straße abgeschafft. Stattdessen sollen die Autos längs links und rechts am Fahrbahnrand abgestellt werden können.

Damit wird natürlich der Platz auf der Fahrbahn deutlich knapper. So knapp, dass die Stadt gleich noch eine weitere Maßnahme hinterherschiebt: Die Lenbachstraße wird zur Einbahnstraße. Autos dürfen dann nur noch von der Teplitzer Straße in Richtung Lockwitzer Straße fahren. Fahrräder sind ausgenommen, dürfen den Plänen zufolge weiter in beide Richtungen fahren.

Einzelvorfahrt bereits gekippt

Laut Stadtverwaltung sollen die neuen Regelungen – sofern „im weiteren Bearbeitungsprozess keine neuen unvorhergesehenen Erkenntnisse zu Tage treten“ – noch bis Ende des Jahres Anwendung finden. Mit Blick auf die Problematik mit dem zu hohen Tempo hatte die Stadt sogar schon vor einigen Wochen gehandelt und im Kreuzungsbereich mit der Robert-Koch-Straße die Einzelvorfahrt der Autos auf der Lenbachstraße abgeschafft. Seither gilt rechts vor links. „Mit der Aufhebung der Einzelvorfahrt wurde dem Tempo 30-Zonen-Charakter entsprochen, und es wird eine Verbesserung erwartet“, sagt Doris Oser.

Bei SPD und Grünen stößt dieses Vorhaben auf große Zustimmung. „Die Pläne der Landeshauptstadt zur Einbahnstraßenregelung in der Lenbachstraße finde ich sehr erfreulich. Sie entsprechen unserem Anliegen, das Viertel verkehrsberuhigter zu gestalten“, sagt Stadtbezirksbeirätin Dorothée Marth. Julia Günther von den Grünen, ebenfalls Stadtbezirksbeirätin in Prohlis, sieht in der bereits erfolgten Anordnung der Regel rechts vor links den „ersten Schritt zur Verkehrsberuhigung in der Lenbachstraße“. Die weiteren Schritte nennt Julia Günther „eine Aufwertung der Wohn- und Aufenthaltsqualität im Quartier“.

Forderung nach Zebrastreifen

Durch den Wegfall des Querparkens sehen die beiden Politikerinnen überdies die Möglichkeit, auf den Flächen mehr Stadtgrün anzupflanzen. Auch die Errichtung von E-Ladesäulen sei auf den freien Flächen denkbar, sagt Dorothée Marth. Um für mehr Sicherheit für die Schulkinder zu sorgen, halten beide zudem an der Forderung nach ei­nem Zebrastreifen auf der Lenbachstraße in Höhe der Robert-Koch-Straße fest. Der Stadtbezirksbeirat Prohlis hatte jüngst eine Liste mit möglichen Standorten für neue Fußgängerüberwege übermittelt, die die Stadt prüfen soll. Dazu gehörte auch der Zebrastreifen auf der Lenbachstraße in Strehlen.

Von Sebastian Kositz