Dresden

Am Königsufer schmelzen langsam die letzten Reste des Kunstschnees vom Ski-Weltcup Mitte Januar dahin. Für die Dresdner könnte das allerdings vorerst der erste und auch letzte Schnee gewesen sein – die Schneeprognose für die Landeshauptstadt sieht zumindest nicht vielversprechend aus.

Die Temperaturen sollen dem deutschen Wetterdienst zufolge auch die nächsten Tage im Plus bleiben. Wer sich nach Schneevergnügen sehnt, muss also weiter warten oder in den Süden starten.

Von DNN