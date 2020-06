Dresden

Polymerforscher aus Dresden arbeiten an einer neuen Generation von Leichtbaumaterialien aus Glas- und Polymerfasern, die zum Beispiel leichtere Fahrräder ermöglichen. Das hat Dr. Axel Spickenheuer vom Leibniz-Institut für Polymerforschung (IPF) Dresden mitgeteilt.

Materialien sind wiederverwendbar

Als Demonstrator für diese Technologie hat seine „Arbeitsgruppe für komplexe Strukturkomponenten“ Teile eines Fahrradsattels im Labor gefertigt, der leichter und strapazierbarer ist als ein klassischer Radsattel – und dessen Materialien auch besser wiederverwertbar sind. Dafür haben die IPF-Ingenieure Glasfasern und Polymerfäden mit speziellen Auslegemaschinen so kombiniert, dass sie nach mehreren Härtungsprozessen gemeinsam auch sehr hohen Belastungen standhalten.

Super-Hocker in Bonn ausgestellt

Das IPF beschäftigt sich bereits seit Mitte der 1990er Jahre mit besonders strapazierfähigen Leichtbauteilen aus Kunststoffmaterialien. Seit der Wende sind über 100 Arbeitsplätze durch IPF-Ausgründungen in diesem Sektor entstanden. Zu den Paradeprojekten gehört ein sehr leichter Hocker aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, der das Gewicht von vier Zementsäcken mühelos trägt. Der Superhocker wurde unter anderem im Deutschen Museum in Bonn ausgestellt. Sehr erfolgreich agiert auch die Instituts-Ausgründung Hightec in Klipphausen, die mit diesen Auslege-Technologien unter anderem Fensterrahmen für den Airbus 350 herstellt.

Von Heiko Weckbrodt