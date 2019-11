So trotzt Fahrrad XXL dem Lehrlingsmangel in Dresden

Dresden

Nico Kretschel fühlt sich auf dem richtigen Weg. Seit September lässt sich der 18-Jährige bei „ Fahrrad XXL Emporon“ an der Washingtonstraße zum Monteur ausbilden. „Das ist mein zweiter Versuch mit einer Lehre, und hier passt alles“, sagt er. Mit „alles“ meint er nicht nur den guten Draht zu den anderen Azubis, die mit ihm in der neu eingerichteten Lehrwerkstatt praktische Erfahrungen sammeln. „Alles“ – das meint sicher auch den Lehrmeister Kai Ander. Ihn haben die XXL-Geschäftsführer eigens für die Auszubildenden neu eingestellt. „Das ist schon schön, so einen Ansprechpartner für jedes Problem zu haben“, findet Nico und wendet sich wieder seinem Trekking-Rad zu.

20 Millionen Euro für die Expansion

„Fahrrad-XXL“-Geschäftsführer André Hans stöhnt bei der Frage, ob ihm die jungen Leute den Laden einrennen. „Wir suchen immer noch Lehrlinge“, sagt er, obwohl in den vier Filialen in Dresden (2), Halle und Chemnitz bereits 25 Azubis beschäftigt sind. Sie werden zu Monteuren, Mechatronikern, Kaufleuten und Verkäufern ausgebildet. Sein Unternehmen, das André Hans gemeinsam mit Mit-Inhaber Hamid Ameli führt, hat seit 2017 fast 20 Millionen Euro in die Expansion gesteckt: das neue Grundstück an der Washingtonstraße/Ecke Overbeckstraße, die neue Halle, in die 1400 Räder passen, das Lager in Kesselsdorf, die Immobilie, die die zweite Dresdner Filiale in der Dohnaer Straße beherbergt. Das alles braucht Personal auf lange Sicht, und das, so Hans, wolle man gern selber ausbilden.

220 Mitarbeiter – auch aus dem Ausland

2015 haben die beiden Manager deshalb auch gezielt begonnen,nach ausländischen Interessenten zu suchen und sie mit Hilfe von Jobcenter und Arbeitsagentur ins Unternehmen integriert. Heute sind 27 der 220 Mitarbeiter Geflüchtete – überwiegend aus Syrien, Eritrea und Afghanistan. Auch sechs der 25 Azubis sind Migranten. Zu ihnen gehört Khavari Morteza. Der 21-jährige Mann aus Afghanistan ist seit 2015 in Deutschland, hat nicht nur erfolgreich Sprachkurse absolviert, sondern in der Abendschule auch den Abschluss der 8. Klasse nachgeholt. Khavari lässt sich zum Monteur ausbilden und will nach der Lehre gern im Unternehmen bleiben.

220 Mitarbeiter hat der sächsische Ableger des XXL-Verbundes von bundesweit acht Fahrradhändlern, die Einkauf und Strategie seit 30 Jahren miteinander verknüpfen – seit 2008 unter dem gemeinsamen XXL-Label. Um die Expansion in Dresden zu stemmen, sind Nachwuchs und Zuwachs unverzichtbar. Doch beides ist rar.

Damit, so der Chef der Dresdner Arbeitsagentur, Jan Pratzka, ist das Unternehmen weiß Gott nicht allein. Zuletzt gab es für 2687 bei der Arbeitsagentur gemeldete Ausbildungsstellen nur 2258 Bewerber. Ihre Zahl sei um 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. 44 Prozent aller Bewerber haben Pratzka zufolge ihre Ausbildung aus nur 10 Berufen gewählt: Unangefochten führt eine Wunschkarriere als Verkäufer/in die Liste an, gefolgt vom Kaufmann/-frau im Einzelhandel und im Büromanagement. Erst auf Platz fünf findet sich der Kfz-Mechatroniker – immerhin aber vor dem Fachinformatiker und dem Fachlageristen.

Appell an junge Leute ohne Lehrstelle: Umdenken

Aktuell seien 148 junge Leute noch ohne Lehrstelle und hätten allein vor Ort die Wahl aus 173 unbesetzten Lehrstellen quer durch die Branchen, erklärt Pratzka. Er appellierte an die Azubis in spe, ihre Berufswünsche noch einmal zu überdenken und auch andere Karrieren in Erwägung zu ziehen. Agentur und Jobcenter böten da umfangreich Hilfe an.

Mehr Lehrlinge im Dresdner Handwerk Das Dresdner Handwerk meldet einen positiven Saldo bei den Lehrverträgen. Stand 31. Oktober 2019 haben sich 493 Frauen und 1683 Männer für eine Ausbildung in einem Betrieb der Handwerkskammer Dresden entschieden, teilt der Hauptgeschäfstführer der Kammer, Andreas Brzezinski mit. Die insgesamt 2176 neu abgeschlossenen Lehrverträge – 108 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr – bedeuten ihm zufolge ein Plus von 5,2 Prozent. Im Handwerk rangiert bei den Berufswünschen mit 331 Lehrverträgen klar der Kraftfahrzeugmechatroniker auf Platz 1. Auf den Rängen folgen die Ausbildungen zum Elektroniker (158), zum Friseur (133 Lehrverträge), zum Anlagenmechaniker für Sanitär/Heizung Klima (129) und zum Tischler (124).

Von Barbara Stock