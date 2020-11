Dresden

Gute Nachrichten für alle Anhänger der gepflegten Reisekultur mit der Bahn: Der Bund stellt im kommenden Jahr vier Millionen Euro für die „Restaurierung von historischen Triebzügen des internationalen Schienenpersonenfernverkehrs“ bereit – und will so die Bemühungen einer gemeinnützigen Gesellschaft unterstützen, die den legendären Schnelltriebwagen VT 18.16 der DDR-Reichsbahn wieder auf große Fahrt schicken möchte. Der Triebwagen war einst auf der Vindobona-Verbindung zwischen Berlin und Wien über Dresden und Prag im Einsatz und gilt für viele als der ICE des Ostens.

Bereits seit einigen Jahren bemühen sich die Mitstreiter und Unterstützer einer Gesellschaft den Triebwagen als „Zug für Mitteldeutschland“ wieder fitzumachen. Geplant sind regelmäßige Sonderfahrten zu verschiedenen Zielen in Europa.

Mit den Mitteln des Haushaltstitels kann die gemeinnützige Gesellschaft ihre Projektidee nun umsetzen, erklärte der ostsächsische Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk ( SPD), Berichterstatter seiner Partei im Haushaltsausschuss. „Als zuständiger Berichterstatter und gebürtiger Görlitzer habe ich mich bei den Haushaltsberatungen für dieses Projekt besonders stark gemacht. Der Bund schafft damit die Grundlage für die Restaurierung und künftige Nutzung des 1963 im VEB Waggonbau Görlitz entwickelten Schnellverkehrstriebwagens“, so Thomas Jurk.

Zug wird komplett überholt und restauriert

Entsprechend groß war die Freude unmittelbar nach der Entscheidung auch bei den Mitstreitern der Gesellschaft. „Natürlich freuen wir uns sehr und danken vor allem auch dem Initiatoren, der sich dafür eingesetzt hat“, sagte Mario Lieb, der Geschäftsführer der Gesellschaft. Für die Bahnfreunde bedeutet das aber auch reichlich Arbeit. „Wir müssen jetzt die entsprechenden Förderanträge schreiben“, erklärte Mario Lieb, darüber hinaus gebe es viel Abstimmungsbedarf mit allen Beteiligten.

Mit dem Geld will die Gesellschaft den Zug praktisch komplett überholen und restaurieren lassen. Die Motoren, die gesamte Technik, aber auch das Interieur, die Böden und die Außenhülle der Wagen müssen angepackt werden. Angedacht ist, die Arbeiten bei Unternehmen in Mitteldeutschland ausführen zu lassen. So könnten die Motoren beispielsweise durch die Fachleute der ITL in Pirna instandgesetzt werden. „Die Gespräche mit den verschiedenen Unternehmen laufen bereits“, so Mario Lieb.

Zugleich erledigen die Eisenbahnfreunde vieles schon jetzt bereits auch in Eigenregie, kümmern sich unter anderem um die Bremsrevision oder die Heizung. Zugleich, das betont Mario Lieb, gehe es auch darum, von den noch vorhandenen Fachleuten, die den Zug von ihrer früheren Arbeit kennen, das Fachwissen zu dokumentieren und für spätere Generationen festzuhalten.

Geplant ist, dass der Schnelltriebwagen 2023 erstmals wieder auf große Fahrt gehen kann – und damit genau 60 Jahre nach der Präsentation des Prototyps zur Leipziger Frühjahrsmesse 1963. Außerdem ist es dann auch genau 20 Jahre her, dass der nach dem Mauerfall von der Deutschen Bahn zunächst noch als historischer Zug eingesetzte Triebwagen für lange Zeit aufs Abstellgleis rollte.

Mario Lieb ist der Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft. Quelle: Archiv/Anja Schneider

Als Ziel für die erste Fahrt des Zuges nach seiner Restaurierung peilt die Gesellschaft Prag an. „Vielleicht geht es auch gleich bis nach Wien“, sagte Mario Lieb, der dabei auf die Einsätze des Triebwagens als Vindobona anspielt.

Trotz der avisierten vier Millionen Euro durch den Bund ist die Gesellschaft allerdings weiterhin für weitere Arbeiten, die Unterbringung des Zuges – aktuell steht er in einer ehemaligen Halle der Deutschen Bahn an der Zwickauer Straße in Dresden – auf weitere Spenden angewiesen. Außerdem sei davon auszugehen, dass die Mittel des Bundes durch einen Eigenanteil abzusichern ist, so Mario Schmidt. Allein diese Summe wird auf etwa 800 000 Euro veranschlagt.

Weitere Informationen zum Projekt und über Spendenmöglichkeiten gibt es auf der Seite der Gesellschaft im Netz: www. svt-görlitz.de

Von Sebastian Kositz