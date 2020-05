Leere Betten in der Coronakrise: Dresdner Hotelier soll Stadt Gäste für April melden

Dresden

Da musste sich selbst Johannes Lohmeyer, leidgeprüfter Hotelier und Vorsitzender des Tourismusverbands Dresden, die Augen reiben: Mit Schreiben vom 20. Mai fordert ihn das Steuer- und Stadtkassenamt der Stadtverwaltung auf, die Anmeldung der Beherbergungssteuer für den April 2020 abzugeben. Es handelt sich um eine Erinnerung, weil Lohmeyer die Anmeldung nicht termingerecht abgegeben hat.

Quelle: privat

„So schnell werde ich nicht wütend“, meint Lohmeyer über sich selbst. „Mich hat es eher belustigt.“ Denn: Im April waren die Hotels in der Landeshauptstadt Dresden wegen der Corona-Pandemie geschlossen. „Deshalb bin ich jetzt gerade ratlos“, meint Lohmeyer scherzhaft. „Melde ich nichts an, kommen sie mir mit Steuerhinterziehung. Melde ich pro forma etwas an, ist es dagegen ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.“

Er werde artig 0 Euro Beherbergungssteuer anmelden, kündigte der Hotelier an. Denn im Schreiben wird er freundlich darauf hingewiesen, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist, wenn man als Betreiber eines Beherbergungsbetriebs seiner Anmeldungs- und Entrichtungspflicht nicht nachkommt. „Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 1000 Euro geahndet werden“, heißt es in dem Schreiben.

Weiterhin Verpflichtung zur Anmeldung von Beherbergungssteuer

„Trotz der coronabedingten Einschränkungen bei den Beherbergungsbetrieben besteht auch weiterhin die Verpflichtung zur Anmeldung von Beherbergungssteuer“, teilte das Steuer- und Stadtkassenamt auf DNN-Anfrage mit. Der weit überwiegende Teil der Beherbergungsbetriebe sei seiner Meldepflicht für Monat April fristgerecht nachgekommen.

Insgesamt, so die Stadtkasse, hätten die Beherbergungsbetriebe für April Beherbergungssteuer in einem Volumen von 5711,16 Euro angemeldet. Im April 2019 waren es dagegen 638 965,21 Euro. In 86 Fällen hat das Steuer- und Stadtkassenamt Erinnerungsschreiben wie an Lohmeyer verschickt.

Von Thomas Baumann-Hartwig