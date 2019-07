Dresden

Leen Fritz ist Dresdens neue Stadtjugendpfarrerin. Die Bezirksjugendkammer, der Kirchenbezirksvorstand Dresden Nord und das Landeskirchenamt der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen bestätigten ihre Wahl.

Zwei Posten auf einen Schlag

Im Oktober übernimmt die 34-jährige Berlinerin das Amt und damit die konzeptionelle Arbeit für das Jugendzentrum „Jugendkirche Dresden“ in der Trinitatiskirchruine. Daneben wird Fritz die Geschäftsstelle der Evangelischen Jugend Dresden leiten. Sie ist einer der größten Jugendverbände der Stadt und fördert ehrenamtliche Arbeit, Kinder- und Jugendfreizeiten, Bildung und Jugendgottesdienste. Zudem ist die Evangelische Jugend für die Sozialarbeit an vier Schulen zuständig.

Seit 2017 Pfarrerin in Zossen

Fritz freut sich: „Genau so eine Stelle habe ich mir gewünscht, in der ich mich ganz auf die Arbeit mit und für Jugendliche konzentrieren kann.“ Nach ihrem Abitur an der katholischen Theresienschule in Berlin studierte Fritz evangelische Theologie in Leipzig und Berlin. Seit Januar 2017 ist sie Pfarrerin in der Kirchgemeinde Zossen in Brandenburg und Jugendpfarrerin im Kirchenkreis Zossen-Fläming.

