Lebensgefahr: Deshalb will der OB den Altmarkt in Dresden schnell sanieren

Dresden

Lebensgefahr auf dem Altmarkt: Die technischen Anlagen unter dem historischen Pflaster sind in einem desolaten Zustand. Eine neue Prüfung der Verteiler und Leitungen hat laut Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) ergeben: Es ist Gefahr im Verzug. Im Verwaltungsdeutsch: „Die Infrastruktur auf der Veranstaltungsfläche entspricht weder den technischen noch sicherheitsrelevanten Anforderungen.“

Hilbert hat jetzt eine Vorlage in die Gremien des Stadtrats eingereicht, mit der er Grünes Licht für eine Ausschreibung der Altmarktsanierung noch in diesem Jahr erhalten will. Von April bis Mitte Oktober 2021 und März bis Mitte Oktober 2022 soll der Altmarkt nach dem Willen des OB auf Vordermann gebracht werden. Heißt: Der Platz erhält eine neue Drainage und ein neues Leitungsnetz. Aber kein geschnittenes Pflaster, wie es der Stadtrat im Dezember 2019 beschlossen hatte.

Anzeige

„Geschnittenes Pflaster erst, wenn wir es uns leisten können“

Denn: „Wenn wir geschnittenes Pflaster einbauen sollen, verzögern sich die Planungen um ein Jahr“, sagt der OB. Außerdem sei für die Mehrkosten im Vergleich zum Einbau des alten Pflasters in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro kein Geld im Haushalt vorhanden. „Wir sollten das geschnittene Pflaster erst dann einbauen, wenn wir uns es leisten können“, empfiehlt der OB. Der Stadtrat könnte über diese Frage mit dem Haushalt 2023/2024 und dem Investitionsplan bis 2027 entscheiden.

Weitere DNN+ Artikel

Senioren- und Behindertenverbände hatten vehement gefordert, bei einer Sanierung des Altmarkts das bisherige Holperpflaster durch eine glatte Oberfläche auszutauschen. Diese Forderung fand – durchaus überraschend – eine Mehrheit im Stadtrat. Wenn der Altmarkt schon umgebaut wird, dann gleich richtig, hieß es Ende 2019. Da war an Corona noch nicht zu denken. Und es war auch noch nicht bekannt, in welch dramatischem Zustand die Technik unter dem Pflaster tatsächlich ist. Das haben erst nähere Untersuchungen im Mai ergeben.

„Für Striezelmarkt unmöglich realisierbar“

In diesem Jahr könne die Stadt den Altmarkt für den Striezelmarkt noch nutzen, so Hilbert, da das Markttreiben wegen Corona ohnehin entzerrt werden müsse und vertretbare Lösungen in Betracht gezogen werden könnten. Für künftige Veranstaltungen müsse aber ohne Sanierung ein oberirdisches Stromnetz installiert werden – mit einer Vielzahl an Kabelbrücken und Leitungskästen. „Für den Striezelmarkt wäre das unmöglich realisierbar“, heißt es in der Vorlage.

Rund 5,7 Millionen Euro werden die Arbeiten kosten, bei denen nur an den Zugängen zur Tiefgarage und ausgewählten Kreuzungspunkten geschnittenes Pflaster verlegt werden soll, der Altmarkt ansonsten aber ein holpriges Pflaster bleibt. Die vom Stadtrat geforderten Bäume sollen nach dem Willen des OB bereits gepflanzt werden. Der Stadtrat soll noch vor den Herbstferien am 15. Oktober einen Beschluss fassen.

Von Thomas Baumann-Hartwig