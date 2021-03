Lebensgefährliche „Abreibung“: Trio in Dresden vor Gericht

Dresden

Im Juni 2020 wurde Sebastian S. brutal verprügelt und dabei schwer verletzt. Blut trat in den Bauraum ein, seine Milz erlitt einen Riss und musste entfernt werden. Das Immunsystem des 23-Jährigen funktioniert seitdem nicht mehr.

Lebensgefährliche „Abreibung“

Und doch hat er bei allem Unglück noch Glück gehabt – er hätte auch tot sein können. Eine Notoperation rettete ihm das Leben. Attackiert wurde er von Marcel B., Tony S. und Olivia S. Die standen nun wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht.

Grund für die Attacke war der Irrtum einer jungen Dame, die nicht mit auf der Anklagebank saß, weil sie für Erwachsenenstrafrecht zu jung ist. Sie hatte erzählt, dass Sebastian sie „angefasst“ hätte. Stimmte nicht, wie sich später herausstellte – es war ein anderer. Aber für die Angeklagten war es an jenem Abend Grund genug, Sebastian eine Abreibung zu verpassen.

Die Frauen lockten ihn nachts per Anruf zu einem Parkplatz an der Zschonermühle, die Männer folgten und prügelten sofort los. Tony S. schlug ein- oder zweimal zu, Marcel B. aber prügelte sich in einen regelrechten Rausch. Selbst als das Opfer verletzt und blutend am Boden lag, trat der 22-Jährige weiter auf ihn ein. „Tut mir leid, ich war wie von Sinnen. Ist Schei... gelaufen.“

Ein hinterlistiger Überfall

Die Damen schauten zu. Dann nahm man dem Opfer das Handy ab und Marcel B. zerstach die Autoreifen von Sebastian, damit der nicht die Polizei rufen oder wegfahren konnte. Es war ein hinterlistiger Überfall und keine Aktion, die nach einem Streit aus dem Ruder lief.

Marcel B., erheblich vorbestraft und Haupttäter, wurde zu drei Jahren und vier Monaten verurteilt, Tony S. zu acht Monaten auf Bewährung. Olivia S., die nicht geschlagen hat, aber auch nichts dagegen tat, kassierte eine Geldstrafe von 90 à 20 Euro.

Von ml