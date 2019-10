Dresden

Tobi Rosswog , 29, Initiator von „Geldfreier Leben“:

Ich versuche so mit Geld umzugehen, als ob es keine Rolle spielt. Bin ich unterwegs, habe ich kein Bargeld bei mir. Mein Konto teile ich mir mit anderen. Aus der Kirche bin ich ausgetreten. Im März 2013 entschied ich mich, mein Geld zu verschenken und dann zweieinhalb Jahre ohne zu leben. Ich habe mein Studium der Sozialen Arbeit und Religionspädagogik in Hannover abgebrochen, also auch eine Karriere verweigert, aber in dieser Zeit etwa 300 Vorträge und Workshops über Philosophie und Praxis gegeben.

Bildung darf keine Ware sein. Deshalb verlange ich keinen festen Honorarsatz, sondern sage: Gebt, was ihr geben wollt. Ich mache das also tauschlogikfrei. Ich versuche, den Überfluss unserer Wegwerfgesellschaft zu nutzen. Ich bezahle regelmäßig Krankenversicherung und gebe monatlich einen festen Betrag solidarisch in ein gemeinsames Hausprojekt, das wir gemeinsam als Freiraum für alle gestalten. Ich lebe mit etwa 20 Leuten in einem Dörfchen.

Geld hatte ich immer viel zu viel. Eines Tages habe ich mir gesagt: Ich verschenke es und gehe in dieses Vertrauen hinein, dass das, was ich brauche, immer da sein wird. Und es hat funktioniert.

Ich und andere fordern Besitz statt Eigentum. Besitz heißt, etwas zu benutzen, ein soziales Verhältnis zu einem Gegenstand zu haben. Ich brauche nicht alles als Eigentum, dessen Benutzung ich dann anderen verwehren dürfte. Bei der Bank, auf der ich gerade sitze, ist das kein Problem. Wenn es jedoch um Essen oder Wohnraum geht, wird es unmenschlich. So funktioniert aber unsere Ökonomie, die Mangel kapitalistisch konstruiert. In Deutschland stehen etwa zwei Millionen Wohnungen leer bei rund 300 000 Menschen ohne Obdach. Wie kann das sein?

Ich lebe im Grunde in Fülle. Zu unserem Projekthaus habe ich Zugang, aber kein eigenes Zimmer, allerdings zu einem Bett. Man muss sich das vorstellen wie eine Herberge. Wir haben eine Gemeinschaftskleiderkammer für uns 20 Leute. Aus der habe ich die Klamotten, die ich heute trage.

Zum Essen haben wir eine Mampf-Kammer. Unsere Biogärtnerinnen bauen einiges im Garten an. Mit einem Supermarkt im Nachbarort haben wir einen Vertrag. Da holen wir zwei Mal in der Woche ab, was sonst weggeworfen würde. Wir nehmen die damit aus ihrem ethischen Dilemma raus. So bauen wir andere Räume auf, die jenseits von Eigentum, Arbeit und Geld funktionieren. Diese Gemeinschaft verschafft mir Zugang zu unglaublicher Fülle.

Geld suggeriert, wir wären unabhängig voneinander. Das sind wir aber nicht. Mit Geld kann ich mir ein Bett kaufen, aber keinen ordentlichen Schlaf, ein Buch, aber nicht Wissen und Erfahrung, eine Uhr, aber keine Zeit, ein Haus, aber kein Zuhause. Wir sollten wieder anerkennen: Wir sind abhängig voneinander. Das sollten wir als etwas Wunderbares wertschätzen lernen. Leben in Kooperation statt Konkurrenz.

Michael Beschorner , 56, Jesuitenpater und Studentenpfarrer der Katholischen Studentengemeinde Dresden :

Mein Verhältnis zum Geld ist ein sehr entspanntes. Als gebürtiger Hallenser, aufgewachsen in einer katholischen Gemeinde, bin ich DDR-Kind. Da war Geld nichts weiter als ein Tauschmittel. Als solches hatte es in der Mangelwirtschaft keinen Wert.

1990 aber sagten viele: Ich will Geld haben, weil ich damit etwas anfangen kann und etwas darstelle. Das hat mich irritiert. Schon als Jugendlicher hatte ich nach etwas gesucht, wo ich alternativ leben kann um etwas Soziales zu tun, um mit Menschen zu arbeiten. In der DDR war die katholische Kirche für mich der Ort der Freiheit. Dann fiel die Mauer. Alternativ zu sein, karitativ zu arbeiten, liturgisch, mit Menschen, ein Aufreger zu sein im System – auf einmal war das alles möglich, aber es interessierte keinen mehr. Was ich wollte, ging nur in einer geistlichen Gemeinschaft mit einer Spiritualität, einer Form von Beten und Leben, die für mich passt. Dafür war ich bereit, auf Familie zu verzichten. Kloster aber wäre mir zu eng gewesen.

1992 bin ich in Münster in den Jesuitenorden eingetreten. So kam ich in ein System, in dem ich so weiterleben konnte wie bisher, in dem Geld für mich nichts Erstrebenswertes darstellt – wissend, dass es ohne Geld nicht geht.

Ich habe kein eigenes Konto. Als Orden haben wir auch keinen Zugang zu Kirchensteuern. Wir schließen Verträge mit den Bistümern. Ich zum Beispiel bin jetzt angestellt beim Bistum Dresden-Meißen als Studentenpfarrer. Mein Salär geht aber in den großen Topf unserer Provinz. Daraus wird verteilt. Von dem Geld, das ich bekomme, müssen etwa fünf, sechs Mitbrüder leben.

Aber ich entbehre auch nichts. Der Begriff Armut trifft es vielleicht nicht ganz. Denn das ist etwas Negatives, das Leute sich nicht freiwillig aussuchen und das mit aller Kraft überwunden werden sollte. Wähle ich es selbst, dann wähle ich keine Armut, sondern einen bewusst einfachen Lebensstil. Wir sind kein Bettelorden. Unsere Arbeit muss brummen. Dafür muss alles an Material und Hightech zur Verfügung stehen. Die Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen der Jesuiten in Frankfurt am Main hätte über die ganzen Jahre nie so existieren können, wenn die Jesuiten alle die üblichen Professorenhonorare bekommen hätten.

Sie haben ihr Wissen im Prinzip für lau zur Verfügung gestellt. In meinem Fall schaue ich, dass für die Katholische Studentengemeinde alles da ist. Aber ich selber lebe einfach – so, dass ich arbeiten kann.

Protokoll: Tomas Gärtner

