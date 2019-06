Dresden

Seit dem 13. Juni fliegt die österreichische Low-Fare-Airline Lauda täglich von Dresden nach Mallorca. Am Montagmittag hat nun die offizielle Streckeneröffnung stattgefunden. Der Dresdner Flughafen verabschiedete den 11.55 Uhr startenden Flieger nach Mallorca mit einer traditionellen Dusche durch die Flughafenfeuerwehr und Blumen für die Crew.

Anlässlich der Streckeneröffnung verabschiedete die Flughafenfeuerwehr die Mittagsmaschine mit einer traditionellen Dusche. Quelle: Tino Plunert

Die Baleareninsel wird nun täglich bis Oktober von der sächsischen Metropole aus angeflogen. „ Palma de Mallorca ist am Flughafen Dresden seit Jahren das beliebteste Sonnenziel“, so Götz Ahmelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle. „Mit Lauda haben wir einen wachstumsorientierten Partner, der diese Verbindung sowohl in der Sommer- als auch in der Wintersaison fliegt“, erklärt er weiter. Im Winter können Touristen das Angebot zwar weiterhin nutzen, jedoch nur noch mit zwei Umläufen pro Woche.

Nachdem alle Flüge ab Dresden auf die Baleareninsel infolge der Germania-Insolvenz Anfang des Jahres gestrichen werden mussten, hat Laudamotion die Strecke nach Mallorca übernommen. Neben ihr haben noch zwei andere Airlines, Corendon und Sundair, die noch offenen Strecken besetzt.

Von lp