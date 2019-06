Dresden

Manchmal langt es, einfach zu fragen. Diese Erfahrung hat Siegfried Hansel gemacht, der als langjähriger Archivar der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) nun in den verdienten Ruhestand gegangen ist. Als 1983 seine Vorgängerin Edith Winter aus dem Dienst ausschied, fragte er einfach bei den Verkehrsbetrieben an, ob er nicht den Posten übernehmen könnte. Als Elektronikfacharbeiter vom Papier her nicht unbedingt qualifiziert, hatte sich Hansel immerhin als Hobbyforscher einen Namen gemacht. Deshalb klappte es auch – unter der Bedingung, eine Archivarausbildung nachzuholen. 1984 Jahren trat Hansel den Dienst an.

35 Jahre später hat er das DVB-Archiv geprägt wie kein anderer vor ihm. Vermutlich auch deshalb hat man Nachfolgerin Josephine Hanke ungewöhnlich viel Zeit zur Einarbeitung gegeben. Seit September 2016 ist die 25-Jährige im Unternehmen, seit Kurzem alleinverantwortlich für das Archiv.

Pflicht und Kür im Archiv

Das besteht in wesentlichem aus zwei Teilen: der Pflicht und der Kür. Im Pflichtteil finden sich alle Unterlagen, die für den Geschäftsbetrieb der Verkehrsbetriebe wichtig sind: Bestellungen, Abrechnungen, technische Unterlagen. Und solche Akten, die für das Finanzamt zehn Jahre lang aufgehoben und auf Fingerzeig der Finanzbeamten hervorgezaubert werden müssen – für jedes Unternehmen eine große Herausforderung. Für das Funktionieren der Verkehrsbetriebe ist der Pflichtteil des Archivs mit all seinen Herausforderungen – Digitalisierung, Sortierung, Platzfindung – enorm wichtig. Interessanter ist aber die Kür.

Dort vor allem hat Herzblut-Archivar Hansel seine Verdienste. So hat er die Ansätze einer Unternehmens-Chronik zu einem Prunkstück der Nahverkehrs- und Wirtschaftsgeschichte ausgebaut. Im Betriebshof Trachenberge füllt diese Abteilung inzwischen einen eigenen Raum mit Archivalien von teils hohem Schauwert. Eine handgezeichnete Linienkarte aus der Zeit der Eingemeindung der Straßenbahn ist etwa darunter, die Mai-Fahne der Verkehrsbetriebe und alte Haltestellenschilder.

Das Fotoarchiv ist der größte Schatz

Die Sammlung diente als Grundlage für das Standardwerk zur Dresdner Nahverkehrsgeschichte „Von Kutschern und Kondukteuren“, bei dem Hansel die Kapitel zu den Anfängen der Straßenbahn beigetragen hat. Heute zieht sie immer wieder Hobbyforscher an – Hansel ist einer von ihnen. Er arbeitet gerade an einer Aufstellung aller Kraftfahrzeuge, die über die Jahre für die Verkehrsbetriebe im Einsatz waren: Lkw, Motorräder, Traktoren, Dienstautos. „Das ist eine Riesenaufgabe, damit werde ich nie fertig“, sagt er.

Dabei hat er schon ganz andere Sachen fertiggebracht. Viele Archivalien sind in die Chronik gekommen, weil Hansel vor der Schließung alter Betriebshöfe genau hingesehen hat. „Eine Überraschung gab es in Tolkewitz, wo vieles erhalten geblieben ist, was anderswo in den Bombennächten verbrannte“, sagt der Ex-Archivar. Der Fundus ist historisch interessant, spielt aber immer wieder mal in der Gegenwart eine Rolle. So konnte Hansel zeigen, dass die Stadt 1906 darauf gedrängt hatte, dass die frisch kommunalisierten Straßenbahnen das Stadtwappen zeigen. Deshalb tun sie das in Dresden noch heute. Nur wenige andere Städte in Deutschland handhaben das noch so.

Hansels größter Verdienst ist freilich das Fotoarchiv der Verkehrsbetriebe. 110 000 inzwischen digitalisierte Aufnahmen von der Anfangszeit bis heute – eine Sammlung, die in Zahl und Qualität ihresgleichen in Dresden sucht. Leser der DNN kennen viele der stadthistorisch interessanten Aufnahmen aus der beliebten Serie „125 Jahre DNN“.

Von Uwe Hofmann