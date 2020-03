Dresden

Der Verein „Land schafft Verbindung Sachsen“ ruft am Donnerstag, 5. März, zu einer Demons­tration auf dem Bernhard-von-Lindenau-Platz auf. Die Veranstaltung beginnt offiziell um 8 Uhr und endet voraussichtlich gegen 16 Uhr.

Grund für die Kundgebung ist eine Tagung des Agrarausschusses des Landtages. Dort werden grundlegende Weichen zur Entscheidung über die Änderung der Düngeverordnung gestellt. Der Verein will an diesem Tag vor Ort über die desolaten und oft fehlerhaften Messstellen in Sachsen aufklären und mit den Menschen über die derzeitige Existenzbedrohung der Landwirte sprechen.

Lesen Sie auch:

• Hunderte Traktoren tuckerten durch Dresdens Innenstadt

• Bauern und Nazis: So wollen Rechtsradikale die Trecker-Proteste nutzen

Von DNN