Urlaub, Semesterferien, Krankheit oder ein runder Familiengeburtstag: Wer am 1. September keine Zeit findet, seine Stimme bei der sächsischen Landtagswahl im Wahllokal abzugeben, kann ab sofort kostenlos Briefwahlunterlagen beantragen. Seit Montag, 22. Juli, können wahlberechtigte Bürger auf der Webseite der Landeshauptstadt Dresden schnell und unkompliziert ihre Briefwahlunterlagen anfordern. Wahlberechtigt ist, wer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, mindestens 18 Jahre alt und seit drei Monaten in Sachsen gemeldet ist.

Briefwahlunterlagen bequem nach Hause bestellen

Nach einer kurzen Google-Suche unter dem Stichwort „Online Wahlscheinantrag Dresden“ kann mit Hilfe der Online-Anwendung „OLIWA“ der Wahlschein beantragt werden. Nach erfolgreichem Antrag unter Angabe von Name, Adresse und Geburtsdatum werden die Briefwahlunterlagen vor dem Wahltermin postalisch zugestellt. Die Beantragung eines Wahlscheins mit Briefzustellung ist bis zum 30. August, 16 Uhr, möglich.

Darüber hinaus kann bereits seit geraumer Zeit per E-Mail ein formloser Antrag auf Briefwahl an wahlamt@dresden.de gesendet werden. In der E-Mail müssen Name, Adresse und Geburtsdatum des Antragstellers stehen.

Rathauswahl bis Ende August möglich

Eine direkte und vorgezogene Möglichkeit zur Stimmabgabe bietet die Rathauswahl. Bereits vom 5. bis 30. August können Wahlberechtigte im Briefwahlbüro an der Theaterstraße 11 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr wählen gehen. Benötigt wird dafür nur Reisepass oder Personalausweis.

