Dresden

„Wir brauchen mehr Raum!“. Das ist die Kernaussage der Studentendemo am Dienstag von 15 bis 18 Uhr am Zelleschen Weg. Konkret machten in dieser Zeit insgesamt rund 250 Studierende der Fakultät Architektur der Technischen Universität ( TU) Dresden ihrem Unmut über die aus ihrer Sicht schlechten Lernbedingungen Luft. „Wie soll man lernen, Platz und Raum zu entwerfen, wenn im Studium beides fehlt?“, so der Standpunkt.

Platz für Pläne, Modellbau und Austausch

„Für etwa 1100 Studierende der Architektur und Landschaftsarchitektur stehen an der Uni nur 100 Arbeitsplätze zur Verfügung“, erklärt Alexandra Liening. Die 26-Jährige studiert selbst Landschaftsarchitektur im 2. Mastersemester und gehört dem Fachschaftsrat an. „Wir brauchen mehr Raum zum Lernen und Arbeiten als andere Fachrichtungen, weil wir großmaßstäbliche Pläne zeichnen und Modelle bauen müssen.“ Abgesehen davon, dass durch die handwerkliche Arbeit an den Modellen durchaus auch mal Dreck entstehe, müssten die Studenten die Möglichkeit haben, ihre entstehenden Entwürfe liegenzulassen, um am nächsten Tag daran weiterzuarbeiten, erklärt sie.

„Es geht aber nicht nur um den Platz, sondern auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit“, ergänzt Christopher Ehlers, Architekturstudent im 2. Semester und ebenfalls Fachschaftsrat. Architektur entstehe nicht im stillen Kämmerlein, sondern lebe vom Austausch und der Diskussion. „Für uns ist ein gemeinschaftlicher Lernprozess sehr wichtig“, so der 24-Jährige.

Symbolische Arbeitsplätze an der Straße

Um ihren Platzbedarf deutlich zu machen, bauten die jungen Leute am Dienstag am Zelleschen Weg Schreibtische auf, um dort zu lernen. Auf dem Platz am Haupteingang war ein idealer Beispielarbeitsplatz aufgebaut. Dazu gab es eine kleine Fotodokumentation, wie fortschrittlich in Sachen Arbeitsraum andere Hochschulen in Deutschland sind, die Architekten und Landschaftsarchitekten ausbilden. Von der Uni-Leitung, die eingeladen gewesen sei, habe die Fachschaft bei der Demo niemanden entdecken können.

Dass die Dresdner Studierenden mit ihrer Raumforderung keine Blütenträume haben, werde u.a. in der UNESCO/UIACharta für die Ausbildung von Architekten deutlich, so Alexandra Liening. In den „Bedingungen und Anforderungen an eine akkreditierte Ausbildungseinrichtung“ steht dort, dass „Architekturstudenten....über angemessene Atelierräume, Labors, Forschungseinrichtungen, moderne Studienräume, Bibliotheken und Informations- / Datenaustauschmöglichkeiten für neue Technologien verfügen“ müssen.

Unterschriftensammlung für Petition

Die Projektbearbeitung in einem gemeinsamen Studio lasse nachweislich eine höhere Ergebnisqualität erwarten. „Hochwertige Lern- und Lehrbedingungen liefern Verbesserungen für Forschungsprojekte. Die Fakultät wird somit für Drittmittel attraktiver und kann in andere Forschungsbereiche ausgebaut werden. Die erhöhte Ergebnisqualität wird sich in qualitätvolleren Abschlussarbeiten der Fakultät widerspiegeln. Neben den verbesserten Jobchancen für Absolventen erhöht sich das Renommee der TU Dresden als qualifizierter Hochschulstandort für die Architekturlehre in Deutschland und Europa“, so die Argumentation der Fachschaft der Fakultät Architektur.

Sie sammelt jetzt Unterschriften für eine Petition, um ihrer Forderung nach mehr studentischen Arbeitsräumen mit einer Petition mehr Nachdruck zu verleihen.

Von Catrin Steinbach