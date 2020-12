Dresden

Im April 2019 gelang Drogenfahndern ein großer Fang: Sie hoben einen gut organisierten Dealerring aus. Kommissar Zufall hatte damals erheblich mitgeholfen. Eigentlich waren die sächsischen Ermittler nämlich Dresdner Dealern auf der Spur, als sie plötzlich feststellten: Hoppla, das ist eine große Sache, da hängt richtig was dran. Konkret eine internationale Bande, die im großen Stil Marihuana nach Deutschland importierte und im ganzen Bundesgebiet unter die Leute brachte.

Dreh- und Angelpunkte der Aktionen waren Brandenburg und Berlin: Die Drogen wurden kiloweise auf ein Grundstück in Königs Wusterhausen geliefert – und zwar in einem umgebauten Tanklaster mit bulgarischem oder spanischem Kennzeichen. Der Stoff wurde in einer Wohnung in Charlottenburg zwischengelagert, dort umgepackt und dann von Kurieren in ganz Deutschland verteilt – einige Lieferungen gingen auch an Abnehmer in Dresden. Polizisten beobachteten das Tun der Truppe und nahmen die Bande schließlich hoch. Dabei fanden sie Dutzende Pakete mit Marihuana.

Seit Mai 2020 stehen zwei Albaner, ein Spanier, ein Turkmene und ein Deutscher wegen Drogenhandels vor dem Dresdner Landgericht. Nach 30 Hauptverhandlungstagen und viel Zoff zwischen Kammer und Verteidigern erging am Mittwoch das Urteil: Die Richter verdonnerten die Drogenhändler zu Freiheitsstrafen zwischen drei Jahren und zwei Monaten und acht Jahren.

Die Kammer sah es nach der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass die fünf Angeklagten, in wechselnder Besetzung, mit verschiedenen Tatbeteiligungen und teils mit weiteren Tätern an dem Drogenschmuggel beteiligt waren Insgesamt sollen rund 700 Kilogramm Marihuana in „Drogenbrummis“ nach Brandenburg gebracht worden sein. In der Anklage war ursprünglich von fast einer Tonne die Rede gewesen.

Hauptakteure, so der Vorsitzende Richter, waren Urim H. und Hektor I. Die beiden Albaner waren die Strippenzieher der Multikulti-Drogengang. Sie organisierten das Ganze, bestellten den Stoff, kümmerten sich um die Finanzen und das „Personal“. Sie sorgten auch für einen reibungslosen Ablauf. Deshalb kassierten sie auch die höchsten Strafen. Die anderen Angeklagten stellten den umgebauten Laster, ihr Grundstück oder ihre Wohnung als Lager für das Drogengeschäft zur Verfügung.

