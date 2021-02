Landgericht Dresden schickt Frauenschläger ins Gefängnis

Dresden

Eine harmonische Konfliktlösung ist etwas, was Udo R. wohl nicht auf die Reihe bekommt – zumindest wenn es um seine Lebensgefährtin geht. Da klärt er Probleme und Auseinandersetzungen lieber mit der Faust und prügelt einfach los. Jetzt schickte das Dresdner Landgericht den Frauenschläger für vier Jahre ins Gefängnis.

Eine über Stunden andauernden Gewaltorgie

Der 50-jährige Makler hatte seine Lebensgefährtin im Juni des vergangenen Jahres lebensbedrohlich verletzt. Sie musste notoperiert werden. Der Vorsitzende Richter sprach von einer über Stunden andauernden Gewaltorgie. Erstaunlich war allerdings ihr nicht zu übersehendes Interesse, dass seine Strafe nicht so hoch ausfällt.

Am 18. Juni waren beide mit dem Auto auf der A 4 unterwegs. Udo R. saß am Steuer. Er hatte zwar keine Fahrerlaubnis, aber offenbar viel Wut im Bauch, die sich in Schlägen entlud. Zu Hause in der Wohnung – Cannabis-Plantage im Hinterzimmer – ging es weiter. Er prügelte mit der Faust auf die Frau ein, trat ihr gegen Kopf und Rippen, warf ihr einen Drucker an den Kopf, würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit und versuchte, ihre Haare mit einem Feuerzeug anzuzünden.

Erst am nächsten Abend gelang es ihr zu flüchten. In der Uni-Klinik wurden lebensgefährliche Verletzungen diagnostiziert: Schädelbasisbruch, Bruch beider Augenhöhlen, Serienrippenfraktur, Leberriss. Während des Prozesses landete der Schläger übrigens selbst kurzzeitig im Krankenhaus. Beim Aussteigen aus dem Gefangenentransporter war er Anfang Februar ausgerutscht und hatte sich verletzt.

Udo R. legte ein Geständnis ab, was ihm die Kammer positiv anrechnete. Er räumte ein, seine Freundin im Sommer verprügelt zu haben. Nicht das erste Mal. Bereits Anfang 2020 war er deshalb vom Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr – ausgesetzt zur Bewährung – verurteilt worden. Das hinderte ihn allerdings nicht daran, sie einige Monate später wieder zusammenzuschlagen. Die Bewährung dürfte nun wohl futsch sein – wäre ein weiteres Jahr Gefängnis.

Von Monika Löffler