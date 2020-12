Dresden

Diebstahl, Hehlerei, Drogendelikte – bei Daniel R. ist einiges zusammengekommen. Das hat ihm nun einen Platz auf der Anklagebank im Landgericht beschert. Denn der 42-Jährige hatte eine Art Gemischtwarenhandel aufgezogen. Zumindest war bei einer Durchsuchung seiner „ Lagerhalle“ in Heidenau im Mai dieses Jahres allerlei gefunden wurde: Motorrad und E-Bike, Werkzeuge, Schweißmaschinen, Kettensägen, Nobeluhren, Laptops.

Dieb oder Hehler?

Dazu 240 Gramm Crystal, 60 Gramm Kokain, LSD-Trips und Ecstasy-Pillen und 26 mit dem verschreibungspflichtigen Medikament Sildenafil – zu gut deutsch Viagra und in der Menge etwas zuviel für den Eigenbedarf. Außerdem fanden die Beamten zwei Luftgewehre, eine Schreckschusspistole und Munition.

Anzeige

Fahr- und Motorräder sowie Maschinen, Werkzeuge und Laptops waren in Geschäften und Firmen in Heidenau und Dresden gestohlen worden. Ob Daniel R. die Dinge selbst gestohlen oder gehehlt hat – also von jemanden übernommen, obwohl er wusste, dass die Dinge geklaut waren – muss nun die Kammer klären. Zunächst sind sieben Verhandlungstage angesetzt.

Von ml