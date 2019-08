Dresden

Am ersten Verhandlungstag im Landgericht hatten Ugur C., Mustafa K. und Eren B. angekündigt, sich zu den Vorwürfen des Drogenhandels einzulassen – und daran hielten sie sich auch. Am Donnerstag machten die Angeklagten umfangreiche Angaben zu ihren Geschäften, nannten Mittäter und nähere Umstände. D...