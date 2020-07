Landesbühnen in Rathen: Witziger Liederabend „Ja, so warn’s die Alten Rittersleut’“

Rathen

Der Theaterbesuch in Rathen ist nur echt mit doppelter Elbquerung per ökologischer Seilfähre. Weil dieses Jahr die dortige Felsenbühnenbespielung (wegen deren dreijährigem Umbau) ausfällt, gastieren die Radebeuler Landesbühnen im grün-weißen Zelt gleich neben Bahnhof und Grilleck. Also muss man so rüber. Am Freitag, kurz vor der zweiten Premiere des mit heißer Nadel gehäkelten Theatersommers, gab es von drüben, von den Anlegestellen gen Böhmen, zur Belohnung einen Blick auf den magischen Lichtstrahl aus dramatischen Wolkenformationen, der auf das Ereignis hinwies: Er bestrahlte genau jenes Zelt, in dem kurz darauf Alexander Wulkes witziger Liederabend „Ja, so warn’s die Alten Rittersleut’“ seine Uraufführung erleben sollte. Trotz dieses himmlischen Spots war es aber nicht ganz voll in der geräumigen, weitläufig bestuhlten Spielstätte, in der eine riesige Bühne mit Empore und mystischen Skulpturen wartete.

Durchaus eine Musicalinszenierung

Wulke, für Idee, Inszenierung und musikalische Leitung verantwortlich und selbst ganz rechts außen an Gitarre und Mandoline taktgebend mitspielend, hat dafür André Schubert neben sich am Schlagwerk und ein erstaunliches Sextett der Theaterakademie Sachsen zur Verfügung, das sein Abschlusssemester so krönt und das Studium beschließt. Der gebürtige Kölner ist nicht nur musikalisch hochbegabt, sondern hat nach dem Schauspielstudium in Rostock sein Faible für den Osten entdeckt: Festen Engagements in Rostock, Zittau, Senftenberg folgt nun jenes an den Landesbühnen Sachsen.

Nun hat er 14 Songs zum Thema arrangiert und einstudiert und alles in eine kompakte Story gepackt, so dass man durchaus von einer Musicalinszenierung sprechen kann. Das Besondere daran: Es sind fünf Damen und ein Herr zu besetzen, so wird die Geschichte von Anfang gedreht. Die Ritterfrauen verabschieden anfangs winkend ihre Helden in den nächsten Krieg und kümmern sich zu Hause auf der Feste ums Eingemachte. Also vor allem um den zurückgebliebenen Jungritter Peter der Kleine von Schiebock, der trotz selbst gebasteltem Eimerkopfschutz noch nicht mit darf – von Franz Gnauck, auf gefühlte 1,90 Meter angewachsen, überaus veritabel gespielt.

All das kulturgeschichtlich variabel eingebettet in Lieder wie Texte, gestiftet von Volksweisen, Goethe („Widersacher, Weiber, Schulden“ aus „Ritter Curt‘s Brautfahrt“), Brentanos „Rheinzauber“ und Heines „Gefangenenlied“ („Mein schwarzes, gefiedertes Großmütterlein“ aus den „Romanzen“ im Buch der Lieder) bis Fred Fesl („Barbur“). Auch Versengold ist – akustisch neu arrangiert – am Start.

Das ursprüngliche Leitmotiv liefert das Duo Hasenscheiße („Drei Reiter reiten in die Ferne, um die Welt zu retten. Viel lieber würden sie was basteln oder Rüstung fetten.“) So muss Ursula, die Fruchtbare von Borna, von Josephine Rab gespielt, ihre Bastelei allein ausbrüten, wobei der Mitbastler unklar bleibt, aber plötzlich Peter in Liebe zu ihr verfällt. Nur hatte er kurz zuvor schon die jungfräuliche Brigitte ( Saskia Fleischmann) geehelicht.

Marita ( Sandra Naleppa als die Geschickte von Ottendorf-Okrilla: stimmlich herausragend) und Alma, die Kämpferische von Eubin (Nathalie Reißmann), haben mit der schwebenden wie rothaarigen Mechthild, die Starke von Lissa alias Annika Gerber, ein Problem. Doch die vermeintliche Hexe, spielerisch am meisten gefordert, kann auch Hebamme, was sie rettet… So muss man nach diesem Abend nur sagen: Ein Königreich für eine seuchenfreie Burg! Denn diese spritzige Show wirkte in einem lauschigen Burghof mit reichlich unpasteurisiertem Bier noch weit besser. Man denkt in dieser Gegend nicht nur an den kleinen Tempel gegenüber, sondern auch an den Königstein, noch besser passte wohl Stolpen.

nächste Vorstellungen in Rathen:

7. & 8. August (je 19 Uhr)

www.rathener-theatersommer.de

Von Andreas Herrmann