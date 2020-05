Laichzeit im Dresdner Zoo: Teichfrösche quaken um die Wette

Dresden

Wer derzeit im Dresdner Zoo zum Gustav-Brandes-Hauses spaziert, der hört es schon von weitem: Teichfrösche geben dort ein Froschkonzenzert der Extraklasse. Die bis zu zwölf Zentimeter großen Amphibien haben im Mai und Juni Paarungs- bzw. Laichzeit und sind jetzt aktiver denn je.

Anzeige

Ihre Rufe sind sehr laut und ausdauernd. Seitlich am Kopf sitzende Schallblasen verstärken die Paarungsrufe, mit denen Männchen Weibchen anlocken. Teichfrösche gehören zu den spät laichenden Arten, sie bevorzugen als Lebensraum stehende Gewässer mit viel Sonne und dichter Vegetation. Sie ernähren sich vor allem von Insekten, Spinnen, Würmern und Schnecken, aber auch kleineren Amphibien oder gar Fischen.

Weitere DNN+ Artikel

Teichfrösche sind sehr anpassungsfähig und kommen in ganz Mitteleuropa, Frankreich, Norditalien, im Baltikum, Südwestrussland und in der Ukraine vor. Die Art ist häufig und nicht gefährdet wie viele andere Froscharten. So gut wie derzeit im Zoo ist sie für menschliche Stadtbewohner aber selten zu beobachten.

Von Jochen Leimert