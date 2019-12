Dresden

Eine leerstehende Lagerhalle an der Lößnitzstraße ist am Montagnachmittag in Flammen aufgegangen. Das hat die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mitgeteilt. Die Ursache des Brandes sei noch nicht geklärt. Das Feuer hat die Halle fast vollständig vernichtet. „Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen“, hieß es von der Polizei. „Dabei wird auch geprüft, ob das Feuer durch Unbekannte verursacht worden sein könnte, die die Halle offenbar als Unterkunft nutzten.“

Von dnn