So will Dresden Verkehrslärm aus der Inneren Neustadt verbannen

Dresden

Die Äußere Neustadt hat ihn schon, die Innere Neustadt soll ihn bekommen: einen Lärmaktionsplan. Der bündelt 16 Maßnahmen, die vor allem den Verkehrslärm aus dem Stadtteil bannen sollen.

Darum braucht es einen Lärmaktionsplan

Die Europäische Union verlangt von jeder Stadt, Lärm zu kartieren. So soll herausgefunden werden, wo Menschen unter gesundheitsgefährdendem Krach leiden. „Meist ist das an Straßen und Schienenverkehrswegen“, sagt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne).

So auch in der Inneren Neustadt, wo die Grenzwerte vor allem an Albertplatz, Albertstraße, Bautzner Straße, Schlesischem Platz, Theresienstraße, Palaisplatz und Hoyerswerdaer Straße überschritten werden. An letztgenannter wurde die Straßenbahn als Schuldige ausgemacht, an allen anderen Straßen und Plätzen ist es der Straßenverkehr.

1200 Bewohner in der Inneren Neustadt leiden deshalb unter gesundheitsgefährdenden Lärm. Weil es diese große Betroffenheit gibt, muss die Stadt in einem Lärmaktionsplan darlegen, wie sie für mehr Ruhe sorgen will. Es handelt sich um den dritten Versuch – 2011 und 2016 blieben Entwürfe stecken, der aktuelle stammt von 2018, ist teils heftig umstritten und liegt bis 23. September zur Einsicht aus. Bis 7. Oktober sind Einwendungen dazu möglich, die in den Plan eingehen können. Ende des Jahres soll der Stadtrat beraten.

Parkplätze für Anwohner, Mobilitätspunkte fürs Carsharing

Verkehrslärm lässt sich auf unterschiedliche Weise dämpfen. Klassiker im Werkzeugkasten der Planer sind die Reduktion von Schwerlastanteil und Geschwindigkeiten sowie die Verlagerung von Verkehrsströmen. Außerdem gehören Umbauten und eine geschickte Platzierung von Gebäuden am Straßenrand dazu, so dass vor Lärm geschützte Bereiche entstehen.

Neuere Überlegungen gehen in die Richtung, Parksuchverkehre durch Anwohnerparkgebiete zu vermeiden oder durch den Ausbau von Carsharing zu verringern. Das sind auch Ansätze für die Innere Neustadt. So sollen am Carolaplatz und Schlesischen Platz Mobilitätspunkte entstehen, die den Umstieg in Mietautos vereinfachen.

Ab 1. November wird der Bereich zwischen Albertstraße und Diakonissenkrankenhaus zudem zu einem großen Anwohnerparkgebiet erklärt. Dort sind dann Flächen für Anwohner reserviert, andere für kostenpflichtiges Parken.

Auf der Bautzner Straße gilt nachts Tempo 30. Das hat mit dem gültigen Lärmaktionsplan für die Äußere Neustadt zu tun, wirkt sich aber auch auf die angrenzende Innere Neustadt aus.

Auf mehreren Straßen soll nachts Tempo 30 gelten

Mobipunkte und Anwohnerparken stehen zwar im Lärmaktionsplan, beruhen aber eher auf der Arbeit anderer Fachämter. So ist das auch bei der Sanierung der Bautzner Straße am Albertplatz, die vor allem wegen der maroden Straßenbahngleise nötig wurde, sich aber auch auf den Straßenlärm auswirkt.

Im Plan stehen ebenso Fahrradwege an der Albertstraße, deren Bau der Stadtrat jedoch im Kommunalwahlkampf auf die lange Bank geschoben hat. Originär im Lärmaktionsplan ist die Idee, für Laster ein Nachtfahrverbot im Gebiet östlich der Glacisstraße zu verhängen. Das schon bestehende Durchfahrtsverbot würde dadurch verschärft.

Sowohl auf der Albertstraße als auch auf der Hoyerswerdaer Straße soll nachts Tempo 30 gelten, weil insbesondere der nächtliche Lärm als störend und gesundheitsschädlich empfunden werde, wie Matthias Rothe vom Umweltamt erläutert.

Des Weiteren ist geplant, die Tempo-30-Zone zwischen Albertstraße und Diakonissenkrankenhaus, die rings um die Hoyerswerdaer Straße eine Lücke hat, auszuweiten. Auf der Hoyerswerdaer Straße selbst steht die Sanierung der Straßenbahngleise allenfalls mittelfristig an.

Das sind die Streitpunkte

Viel Streit gab es bisher vor allem um zwei Vorschläge im Lärmaktionsplan. Zum einen ging es um die Wegnahme von Fahrspuren auf der Großen Meißner Straße, zum anderen um das Linksabbiegeverbot von der Hainstraße in die Theresienstraße.

Dort haben Anwohner mit einer für das Nebenstraßennetz ungewöhnlich hohen Verkehrsbelastung zu kämpfen. „50 bis 80 Prozent sind Durchgangsverkehr“, sagt eine Anwohnerin. Vor allem ortskundige Autofahrer benutzen die Theresienstraße als Schleichweg zum Albertplatz und das bei teils hohen Geschwindigkeiten trotz Tempo 30.

Was passiert mit der Großen Meißner Straße?

„Ursprünglich hatten wir deswegen härtere Maßnahmen vorgesehen, etwa die Theresienstraße am Albertplatz abzuhängen“, sagt Arnd Bärsch, der mit der Erstellung des Lärmaktionsplans betraut ist. Doch auch das weichere Abbiegeverbot ist heftig umstritten. Im Straßen- und Tiefbauamt prüft man nach der Kritik nun, wie sich das verkehrlich auswirken würde. „Ergebnisse sind uns noch keine bekannt“, sagt Bärsch.

Auf ähnliche Weise hängt in der Luft, was mit der Großen Meißner Straße passiert. Sie gehört zum Wettbewerbsgebiet für die Neugestaltung des Neustädter Marktes. Man müsse sehen, wie diese Neugestaltung dann konkret aussieht.

Dabei sei es grundsätzlich richtig, Durchgangsverkehr aus der Innenstadt herauszubringen. Einfach sei das jedoch nicht. „Das geht nur, wenn die Stauffenbergallee und das Emerich-Ambros-Ufer funktionieren.“ Zur Diskussion um den Palaisplatz gehört auch die Verkürzung der Rechtsabbiegerspur von der Großen Meißner Straße, die von manchen Autofahrern als Rennstrecke missbraucht wird. Ein radikalerer Schnitt ist aber auch denkbar. „Ich finde, dass es die Diagonalverbindung über den Palaisplatz gar nicht braucht“, sagt Bärsch.

Von Uwe Hofmann