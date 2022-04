Lärm und Müll in der Dresdner Neustadt: Einwohnerversammlung sucht Lösungen

Dresden

Interessierte sind eingeladen, sich am Dienstag um 18 Uhr bei einer Einwohnerversammlung in der Aula des Romain-Rolland-Gymnasiums, Weintraubenstraße 3, zum Nachtleben in der Neustadt zu äußern.

Dort komme es laut Stadtbezirksamt immer wieder zu „Kriminalität, erheblichen Lärm, Müll und wildem Urinieren“. Das Stadtbezirksamt möchte mit Einwohnern Maßnahmen erörtern, um das Viertel anwohnerfreundlicher zu gestalten.

Bei der Veranstaltung sollen Ideen zu einem Glasflaschenverkaufsverbot, einem Becher-Pfand-System und einer Verpackungssteuer vorgestellt werden.

Von vd