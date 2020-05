Länderbahn will ab Mitte Juni von Dresden wieder nach Polen und Tschechien fahren

Dresden

Die Länderbahn Trilex bereitet für Mitte Juni die Wiederaufnahme ihrer Verbindungen von Dresden nach Tschechien und Polen vor. Mit Blick auf die Ankündigungen möglicher Grenzöffnungen zu beiden Nachbarländern sei es denkbar, dass die Züge dann wieder über Görlitz hinaus bis Zgorzelec beziehungsweise über Zittau weiter bis nach Liberec fahren können.

Länderbahnsprecher Jörg Puchmüller spricht von vielversprechenden Signalen aus Polen und Tschechien, „weshalb wir uns betrieblich auf die Situation vorbereiten.“ Eine abschließende Entscheidung gebe es allerdings noch nicht. Das sei auch immer abhängig von der dann herrschenden Corona-Lage.

Auch bei der Deutschen Bahn gibt es bislang noch keine klaren Bilder über die mögliche Wiederaufnahme des Verkehrs in Richtung Tschechien. Das Unternehmen hatte angekündigt, schnellstmöglich die Eurocitys von Berlin über Dresden nach Prag und die Nationalparkbahn auf dem Teilstück von Děčín über Bad Schandau nach Sebnitz wieder rollen zu lassen. Das Unternehmen stehe dazu weiterhin eng in Kontakt mit den Tschechischen Bahnen (ČD): „ Abstimmungen mit der Tschechischen Bahn zur Wiederaufnahme des Betriebs finden statt“, erklärte Sprecher Jörg Bönisch.

Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček hatte in den vergangenen Tagen mehrfach eine Öffnung der Grenze zu Deutschland Mitte Juni in Aussicht gestellt. Auf ein konkretes Datum wollte er sich allerdings noch nicht festlegen, in den nächsten Tagen soll es dazu weitere Gespräche geben. Als Knackpunkt gilt beispielsweise die Einreise von Bürgern aus Drittländern, etwa aus Frankreich oder Belgien. Auch Polen strebt eine Öffnung der Grenze ebenfalls ab Mitte Juni an.

Von Sebastian Kositz