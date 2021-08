Dresden

Immer wieder gab’s in den vergangenen Tagen an den Gleisen in Ostsachsen lange Gesichter, fuhren Züge der Länderbahn zwischen Dresden und Görlitz beziehungsweise Zittau arg verspätet oder gar nicht – weil Triebwagenführer oder Zugbegleiter fehlten.

Anders als bei der Deutschen Bahn steckt hier allerdings kein Streik dahinter. Wegen einem ungewöhnlich hohen Krankenstand ist die Personaldecke aktuell bei der Länderbahn besonders dünn. Deshalb reagiert das Unternehmen nun mit einem vorübergehend eingekürzten Angebot.

Deutliche Einschnitte ab Sonntag

Bereits seit Beginn dieser Woche fährt die Länderbahn in Ostsachsen mit einem Betriebsersatzkonzept. Reisende auf den beiden Strecken von Dresden nach Görlitz und Zittau müssen sich deshalb auf teilweise veränderte Abfahrtszeiten, Ersatzverkehr und Zugausfälle einstellen. Die verschiedenen Abschnitte der Strecken sind dabei den Angaben zufolge unterschiedlich betroffen.

Zwischen Dresden und Bischofswerda kommt es lediglich bei einigen Verbindungen zu veränderten Fahrzeiten. Zwischen Bischofswerda und Bautzen und zwischen Bischofswerda und Zittau fallen indes Züge aus, die stattdessen durch Busse ersetzt werden. Außerdem wurden einige Verbindungen zwischen Bautzen und Görlitz ersatzlos gestrichen.

Deutliche Einschnitte wird es zudem an diesem Sonnabend geben. Am 28. August entfallen zwischen Dresden und Görlitz alle Express-Verbindungen (RE 1). Stattdessen will die Länderbahn ebenso Busse einsetzen. Alle Informationen zu den Fahrplanänderungen hat das Unternehmen auf seiner Internetseite zusammengefasst.

Fahrplan gilt vorerst bis 12. September

Im Gegenzug, so die Ankündigung der Länderbahn, werde die Kapazität der weiterhin fahrenden Züge erhöht. „So werden den Fahrgästen ausreichend Sitzplätze angeboten, um eine möglichst entspannte Reise zu gewährleisten“, heißt es vom Unternehmen. Das Betriebsersatzkonzept gilt bis zum 12. September. „Wir arbeiten jedoch mit Hochdruck auf eine möglichst frühe Rückkehr zum Regelfahrplan hin“, so die Bahngesellschaft.

Die Einschränkungen seien das Ergebnis einer zeitlich angespannten Personalsituation wegen eines bereits seit mehreren Monaten pandemiebedingt überdurchschnittlich hohen Krankenstandes in Verbindung mit ferienbedingten festen Urlaubstagen. Die Länderbahn bittet ihre Reisenden um Entschuldigung „Die verbliebenen Länderbahn-Mitarbeiter realisieren die Umsetzung des Betriebsersatzkonzepts durch hohe persönliche Einsatzbereitschaft.“

Auch Deutsche Bahn hatte Probleme

Ein ungewöhnlicher hoher Krankenstand hatte im Juni und Juli auch die Deutschen Bahn vor erhebliche Probleme in Dresden gestellt. Allen voran die sogenannten Taktverdichter auf der S-Bahnlinie 1 und die Abendzüge auf der Flughafenlinie S 2 mussten kurzerhand vorübergehend aus dem Fahrplan gestrichen werden, weil nicht genügend Lokführer greifbar waren, um die roten Doppeldecker zu steuern.

