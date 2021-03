Dresden

Während am Montag mit den Bau- und Gartenmärkten und den Buchhandlungen die ersten Läden wieder aus dem Lockdown erwachten, machte sich Spielaxie-Chef Daniel Dorner weiter daran, seine bisherigen Geschäftsräume in der Altmarktgalerie zu räumen. Bis 19. März muss er damit fertig sein, das Einkausfzentrum hat ihm die Flächen nach 18 Jahren inzwischen fristlos gekündigt.

Lockdown und Onlinekonkurrenz Gründe für die Insolvenz

Am 10. Dezember vergangenen Jahres hatte Dorner für sein Spielekaufhaus Insolvenz angemeldet, als klar war, dass mit dem 2. Lockdown auch das Weihnachtsgeschäft wegbrechen würde. Seit 1. März 2021 läuft das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung (DNN berichteten). Insolvenzverwalter Alexander Hartig von der Kanzlei Kübler sieht neben den staatlich verordneten Schließungen des Einzelhandels wegen der Coronapandemie ganz grundsätzlich auch den erstarkten Onlinehandel als Auslöser der Spielaxie-Pleite.

Ziel: zwei Ladenlokale und ein Onlineshop

Für die 20 gekündigten Mitarbeiter allerdings sieht Hartig nicht komplett schwarz. Sie hätten „gute Aussichten auf Wiedereinstellung, wenn die beiden Geschäfte im Gorbitzer Sachsenforum und in Pirna wieder eröffnen können“, erklärte er auf DNN-Anfrage. Denn Ziel des Insolvenzverfahrens sei es, „das Unternehmen neu im Markt zu positionieren“. Heißt: Neben den beiden Ladenlokalen in Gorbitz und Pirna soll die Spielaxie künftig einen eigenen Online-Shop betreiben und ihre Spielwaren über diverse Plattformen vertreiben. Das, so Hartig, spare Kosten und erschließe neue Kundengruppen.

Böse Omen für den Innenstadthandel

Das Aus für die Spielaxie in bester Innenstadtlage bestätigt die Befürchtungen des Handelsverbandes Sachsen. Erst im Januar hatte dessen Geschäftsführer David Tobias aus DNN-Anfrage prophezeit, dass sechs von zehn Läden nicht überleben werden. Das macht Tobias nicht nur an den Folgen des Shutdowns fest, der viele Händler an den Rand des Ruins getrieben hat, sondern auch an falschen Entscheidungen der Stadt. Höhere Parkgebühren, so Tobias, benachteiligen Läden in der City zusätzlich gegenüber den Einkaufszentren am Stadtrand wie Elbepark oder Kaufpark Nickern.

Und dass Nickern nun auch noch ausgebaut werden soll, also noch mehr Kaufkraft aus der Innenstadt abzieht – das stößt nicht nur bei Teilen des Stadtrats auf Ablehnung, sondern auch bei großen Händlern wie Karstadt, Globetrotter und in umliegenden Gemeinden wie Heidenau.

Von Barbara Stock