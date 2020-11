Lacrima Dresden unterstützt trauernde Kinder jetzt mit einem Wut- und Toberaum

Dresden

Ein Boxsack zum Trauern? Dass der Verlust eines geliebten Menschen nicht nur Tränen, sondern auch Aggressionen auslösen kann, wissen die Trauerbegleiter im Lacrima-Zentrum Dresden. Seit Anfang 2019 helfen sie jungen Menschen, den Tod einer nahestehenden Person zu verarbeiten. Jetzt haben die wütenden Gefühle im Lacrima sogar ein eigenes Zimmer bekommen.

boxen, basteln, reden und zuhören

Im neuen Wut- und Toberaum können die Kinder und Jugendlichen auf Matten springen, einen Parcours überqueren oder eben boxen. „Die Neuen sind am Anfang meist zurückhaltend“, sagt der ehrenamtliche Trauerbegleiter Rico Schulze. „Die Älteren wissen, wie es läuft.“ Einmal hatte er einen Jugendlichen in seiner Trauergruppe, der mit Problemen bei der Arbeit kämpfte. Der Boxsack half ihm, den Frust loszuwerden, erzählt Schulze. „Man muss aber auch die richtigen Fragen stellen.“ Dann wisse man recht bald, wo der Schuh drückt.

Wenn er nicht im Lacrima ist, arbeitet Rico Schulze als Finanzexperte. Während sein Job den Umgang mit Zahlen erfordert, geht es in seinem Ehrenamt um den Umgang mit Gefühlen. Berührungsangst hatte der 32-Jährige aber nicht. Denn die Themen Tod und Trauer sind für ihn kein Neuland. Als er seinen Stiefvater vor vielen Jahren verlor, merkte Schulze, dass sein jüngerer Bruder Unterstützung brauchte, erzählt er.

Wie er damals seinem Bruder half, so will er heute anderen helfen. Wenn es gerade nicht im Wut- und Toberaum zur Sache geht, dann sitzen der Ehrenamtler und die Jugendlichen mit brennenden Kerzen im Trauerkreis, wo sie sich Dinge von der Seele reden können. Oder die Gruppe bastelt kleine Schiffe, die sie dann als Symbol des Loslassens auf die Elbe schickt.

Trauern geht nicht im Eiltempo

Da die Arbeit mit den Trauernden viel Zuwendung erfordert, hat jede Gruppe im Lacrima drei bis vier Begleiter. Das sei wichtig, da nicht alle vor Zuhörern sprechen wollen, erklärt Schulze. Während er beispielsweise mit einem der Jugendlichen zum Reden raus geht, können seine Kollegen bei den anderen bleiben.

Nach einem guten Jahr im Lacrima hat Rico Schulze vor allem eins gelernt: Trauern geht nicht im Eiltempo. „Es dauert wirklich lange, bis die Kinder mit dem Verlust abschließen“, erzählt der Ehrenämtler. Deshalb sind viele Teilnehmer seit Beginn des Projekts in ihrer Trauergruppe. Doch auch wenn das Große und Ganze noch nicht geschafft ist, merke Schulze immer wieder, wie gut ihnen das Erzählen tut. „Und am Ende des Treffens gehen die Kinder mit einem Lächeln nach Hause.“

Dass Geschichten vom Tod auch den Zuhörer belasten können, weiß der Trauerbegleiter. „Aber ich nehme die Geschichten nicht mit nach Hause“, sagt er. Stattdessen reden er und die anderen Ehrenamtlichen nach jedem Gruppentreffen – sodass auch sie das Gehörte verarbeiten können.

Aktuell hat das Lacrima 13 Trauerbegleiter, die die Johanniter selbst ausbilden. Der Workshop findet in der Regel an vier Wochenenden im Frühjahr statt. Durch Corona verschob sich die letzte Ausbildung jedoch in den Spätsommer, erzählt Johanniter-Pressesprecher Danilo Schulz.

Lacrima-Trauerzentrum ■ Das Lacrima-Trauerzentrum ist ein Angebot der Johanniter-Unfallhilfe e.V., Stephensonstraße 12-14. ■ Es richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 24 Jahren, die nahestehende Angehörige verloren haben und Hilfe bei der Trauerbewältigung brauchen. ■ Wer Interesse an einem Gruppenplatz oder an der Arbeit als Trauerbegleiter hat, kann sich telefonisch unter der 0351/2091433 oder per Mail bei lacrima.dresden@johanniter.de melden. ■ Infos: johanniter.de/lacrimadresden

Die Krise und der zweite Lockdown beeinflussen auch die Arbeit im Lacrima. Da es schließen musste, finden die Treffen aktuell digital statt. Anstatt im Kreis vereint, zündet nun jeder seine Kerze zu Hause an.

Von Laura Catoni