Dresden

Die Themen Tod und Trauer nehmen im Leben von Robert Dietsche einen großen Platz ein. Er koordiniert die Arbeit von Lacrima Dresden, einer Einrichtung der Johanniter, die seit Ende 2018 Kindern und Jugendlichen hilft, den Verlust von nahen Angehörigen zu verarbeiten. Aber er hat dabei auch immer wieder Grund zur Freude.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Beispiel dann, wenn es seinem Team gelingt, durch künstlerisch-kreative Methoden, Spiel und Bewegung oder auch Ruhe und Musik oder vertrauensvolle Gespräche unter vier Augen jungen Menschen ihren Lebensmut zurückzugeben – auch wenn das manchmal lange dauert. Oder wie jetzt, wenn der Stadtbezirksbeirat Altstadt seinem Antrag auf Förderung der Ausbildung weiterer ehrenamtlicher Trauerbegleiterinnen und -begleiter zustimmt.

Auch in der Altstadt kennt man Lacrima inzwischen

Dietsche war am Mittwochabend vor Ort, als die Stadtbezirksbeiräte über das Projekt zu befinden hatten – um für Nachfragen Rede und Antwort zu stehen. Das war aber gar nicht nötig. Schnell hieß es einstimmig „Ja“. Auch in der Altstadt kennt man Lacrima inzwischen und weiß die Arbeit des Trauerzentrums zu schätzen. „Ich freue mich sehr über diese einhellige Unterstützung“, sagt Dietsche. Die ist auch deshalb notwendig, weil sich Lacrima (lateinisch für Träne) ausschließlich aus Spenden finanziert und seine Unterstützung kostenlos anbietet. „Um die Schwelle für Bedürftige möglichst gering zu halten“, erläutert der Koordinator. Denn oft gerieten Familien durch den Tod von Angehörigen auch in finanzielle Nöte.

Lacrima Dresden ■ Das Lacrima-Trauerzentrum Dresden ist ein Angebot der Johanniter-Unfallhilfe e.V., Stephensonstraße 12-14. ■ Es richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 24 Jahren, die nahestehende Angehörige verloren haben und Hilfe bei der Trauerbewältigung brauchen. ■ Wer Interesse an einem Gruppenplatz oder an der Arbeit als Trauerbegleiter hat, kann sich telefonisch unter 0351 209 14 33 oder per E-Mail an lacrima.dresden@johanniter.de melden. ■ Internet: johanniter.de/lacrimadresden

Weiterer Standort in zentraler Lage im Aufbau

Nun kann Dietsche endlich Nägel mit Köpfen machen, was eine weitere Hemmschwelle betrifft und sitzt deshalb oft im Auto, pendelt zwischen Leuben, wo Lacrima Dresden sein Domizil hat, und der Altstadt. Dort soll noch in diesem Jahr ein zweiter Standort öffnen – zentraler gelegen, im Johanniter-Stützpunkt in der Seidnitzer Straße. Denn, so der Koordinator, es sei vorgekommen, dass Familien, die das Angebot gern angenommen hätten, der Weg durch die ganze Stadt in die Stephensonstraße nach Leuben zu beschwerlich gewesen sei.

In der Seidnitzer Straße hat Lacrima bereits ein Büro. Noch in diesem Jahr sollen hier drei neue Trauergruppen aufgebaut werden. Dafür reichen bislang 17 ehrenamtlich Beschäftigte nicht aus. Acht bis zehn weitere sind nötig. Der Stadtbezirksbeirat Altstadt fördert deren Ausbildung mit 1146 Euro. Eigenmittel in Höhe von 545 Euro muss Lacrima selbst aufbringen.

Kinder reagieren oft mit Rückzug und Verdrängung

Wie wichtig die Trauerbegleitung gerade in Corona-Zeiten ist, wo manches Treffen nicht möglich ist und manche Kerze digital angezündet werden muss, weiß man im Trauerzentrum genau: Kinder reagierten oft mit Rückzug, Isolation und Verdrängung der eigenen Trauergefühle. Würden diese nicht verarbeitet, könne das im späteren Leben zur Belastung werden. Das Angebot der Johanniter ist aber keine Therapie. Vielmehr soll es helfen, dass die gar nicht erst nötig wird. In der eigenen Familie sei die Unterstützung für Kinder und Jugendliche oft erschwert, weil auch die Erwachsenen mit ihrer eigenen Trauer fertigwerden müssen.

Ehrenamtliche Trauerbegleiter werden gesucht

Menschen, die sich ehrenamtlich in der Trauerbegleitung engagieren möchten, sind bei Lacrima jederzeit gern gesehen, denn nicht nur wegen der Erweiterung der Angebote sind die Ausbildungskurse, die die Johanniter selbst organisieren (vier Wochenenden im Frühjahr), jedes Jahr notwendig. „Wenn zum Beispiel jemand im Beruf von Teilzeit in Vollzeit wechselt, reicht die Zeit für das Ehrenamt nicht mehr“, erläutert Dietsche. Zudem sei die Trauerbegleitung auch für jene, die sie leisten, oft nicht leicht zu verkraften.

Das Stadtbezirksamt Altstadt begrüßt das Projekt in seiner Beschlussempfehlung als Beitrag zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und zur Verbesserung des Lebens im Stadtteil. Robert Dietsche möchte diesen Erwartungen gerecht werden, und den neuen Standort im Stadtzentrum schnell aufbauen.

Von Holger Grigutsch