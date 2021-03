Dresden

Im Bereich der Polizeidirektion Dresden gab es im vergangenen Jahr den größten Anstieg der Kriminalitätszahlen in Sachsen. Das teilte der Chef des Landeskriminalamtes (LKA), Petric Kleine, bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für den Freistaat Sachsen mit.

Demnach wurden in Dresden im vergangenen Jahr insgesamt 71186 Delikte registriert, das waren 2884 mehr als 2019. Damit habe es laut Kleine „nach vielen Jahren des Rückgangs wieder einen Anstieg gegeben“. Zu den Ursachen der Entwicklung machte der LKA-Chef keine Angaben.

Unter anderem mehr Wohnungseinbrüche

Der Anstieg betrifft vor allem Zuwächse bei den Wohnungseinbrüchen, der Rauschgiftkriminalität, Rohheitsdelikten wie Körperverletzungen sowie bei den Betrugsdelikten.

Größter Kriminalitätsschwerpunkt mit 35 Prozent aller Delikte ist der Bereich der Polizeidirektion Leipzig, dahinter liegt der Bereich Dresden mit einem Anteil von 26 Prozent an der Gesamtzahl der Delikte in Sachsen. Auf Chemnitz entfallen 16 Prozent der Delikte. Im Bereich der Polizeidirektion Leipzig sind laut Kleine die Rückgänge im vergangenen Jahr am größten gewesen. Dort wurden mit knapp 95600 Delikten rund 3100 weniger registriert als im Jahr davor.

In Sachsen gibt es fünf Polizeidirektionen. Die Polizeidirektion Dresden ist neben der Landeshauptstadt auch für die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zuständig. Sie wird sich in den nächsten Tagen ihre Bilanz vorlegen.

Von Ingolf Pleil