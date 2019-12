Gaslaternen an „Augsburger“ werden umgerüstet

Dresden

Wenn die Augsburger Straße in Zukunft für eine Buslinie ausgebaut wird, sollen die Arbeiter im Abschnitt zwischen der Blasewitzer Straße und der Tittmannstraße auch gleich die Gaslaternen mit LEDs nachelektrifizieren. Diesem Konzept des Straßen- und Tiefbauamtes hat der Stadtbezirksbeirat Blasewitz nun mehrheitlich zugestimmt.

Hintergrund: Zwar gibt es nach wie vor unter den Striesenern einigen Rückhalt für die historische Beleuchtung mit Gaslicht, der manchmal schon den Eifer eines Glaubenskrieges annimmt. Doch Gaslicht ist nach heutigen Normen und Verkehrsbelastungen nicht mehr hell genug. Zudem fällt der ökologische Vergleich zwischen Gasflamme und Leuchtdiode klar zu Gunsten der LED aus.

Geplante Buslinie weiterhin umstritten

Gaslaternen an der Kreuzung von Ausburger und Tittmannstraße in Dresden-Striesen. Quelle: Heiko Weckbrodt

Im Vorfeld wollten die Planer aber klären, welche Beleuchtung auf dem Straßenzug überhaupt möglich ist. Das Mehrheits-Votum der Blasewitzer Beiräte sieht nun vor, keine Standard-Peitschenlaternen in Striesen aufzustellen, sondern die alten Kandelaber zu erhalten und mit warmweiß leuchtenden LEDs auf den elektrischen Betrieb umzurüsten. Da die Leuchtdioden eine bessere Lichtausbeute als Gasflammen haben, werden so größere Laternenabstände möglich. Die dann überflüssigen Kandelaber will die Behörde einlagern und für Umbauprojekte aufheben.

Doppelarmige Kandelaber am geplanten Kreisverkehr

Nur am geplanten Kreisverkehr an der Tittmannstraße wird es deutliche Modifikationen geben, weil die heutigen Verkehrsnormen an Fußgängerüberwegen und Kreuzungen eine bessere Ausleuchtung fordern. Daher bekommt der Kreisverkehr doppelarmige elektrische Kandelaber, deren Design an die klassischen Dresdner Gaslaternen angelehnt ist. Das entspricht zwar weder den DIN-Normen noch dem „historischen Standard“. Dennoch fanden die „Doppelarmigen“ noch die meiste Akzeptanz im Beirat. Der Bauausschuss habe bereits angekündigt, dem Votum der Blasewitzer folgen zu wollen, informierte Gunther Hentschelmann vom Straßen- und Tiefbauamt im Rathaus Blasewitz.

Die favorisierte Lösung mit Doppelkandelabern wird voraussichtlich 215 000 Euro kosten. Laut Straßen- und Tiefbauamt spart jeder elektrifizierte Kandelaber pro Jahr etwa eine Tonne Kohlendioxid und 4359 Kilowattstunden Energieverbrauch pro Jahr.

Von Heiko Weckbrodt