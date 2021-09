Dresden

Die Situation kennen viele: Der Sandmann ist vorbei, die Kinder sollen ins Bett, wollen aber nicht. Dann beginnen die Diskussionen. Die genervten Eltern versuchen es mit gutem Zureden, und wenn das nicht hilft, mit „Sandmannverbot“, „Kompottsperre“ oder „Stubenarrest“. Auch Justus K. hatte Ärger, weil er nicht sofort ins Bett ging. Allerdings ist er schon eine Weile aus dem Sandmannalter raus und seine Geschichte spielt in einer anderen Liga – bei der Bundeswehr. Und da läuft so etwas unter Gehorsamsverweigerung und landet, wenn es sein muss, vor Gericht – keinem Militärgericht, sondern dem Dresdner Amtsgericht.

Der 29-Jährige ist Oberstabsgefreiter und Offiziersanwärter, war mit anderen Soldaten auf einem Sprachlehrgang an der Offiziersschule des Heeres in Dresden. Der Lehrgang war vorbei, das wird normalerweise gefeiert, nur hatte der Kommandant coronabedingt eine große Abschlussfeier verboten. So trafen sich die Absolventen im Treppenhaus einer Unterkunft und becherten dort – und zwar reichlich.

War es überhaupt ein Befehl?

Zwei Kameraden, einer angetrunken, der andere – sorry – sturzbesoffen, gerieten in Streit und Justus mischte mit. Nur hatte einer der Streithähne, auch er war ein Lehrgangsteilnehmer, einen Streifen mehr auf den Schultern und fühlte sich so von dem Rangniederen beleidigt. Es wurde laut, der Offizier vom Wachdienst schickte alle auf die Stuben und ins Bett.

Nur wollte Justus zuvor noch eine rauchen und zickte rum. Befehlsverweigerung. Das heißt, der Offizier vom Wachdienst war sich nicht ganz sicher, ob es überhaupt ein Befehl war. „Jetzt ist Ruhe, ab ins Bett!“ war wohl nicht konkret genug. Am nächsten Morgen gab es dann an viele in der Truppe eine konkrete Ansage: „Ausnüchtern!“ Ob da einige den Gehorsam verweigert haben, ist nicht überliefert.

Justus K. entschuldigte sich am nächsten Morgen, auch wenn er sich alkoholbedingt an nichts erinnern konnte. Disziplinarische Maßnahmen seitens der Armee hat es nicht gegeben. Man habe ihm signalisiert, dies würde so bleiben, erklärte er und konnte nicht verstehen, warum er – und nur er – vor Gericht steht. Weil es eine Anzeige von der Bundeswehr gab (übrigens nicht vom Kommandanten und nicht vom Offizier vom Dienst) und die Staatsanwaltschaft reagieren muss.

Warum keine interne Lösung?

Für jemanden der nicht gedient hat, ist das Ganze eine völlig andere und verwirrende Welt, wo es auch eine „Trüppchenbildung“ gibt: Wer hat länger gedient, wer von der Pike auf, wer ist Quereinsteiger, und einer vom Heer lässt sich von einem von der Luftwaffe nicht gern was sagen – umgedreht auch. Erinnert an Harry Potters Zauberinternat Hogwarts und den Zoff zwischen Gryffindor und Slytherin.

Dass bei der Armee ein anderer Ton herrscht, nicht über jeden Befehl diskutiert werden kann, ist logisch. Da kann im Ernstfall nicht jeder machen, was er will. Gehorsam muss einfach sein. Aber eine Anzeige, weil einer nicht sofort ins Bett geht? Hätte man das nicht intern lösen können, ohne ein auch so schon überlastetes Gericht zu bemühen? Das Verfahren gegen Justus K. wurde vorläufig gegen die Zahlung von 800 Euro an eine soziale Einrichtung eingestellt.

Von Monika Löffler