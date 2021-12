Dresden

Tagtäglich sind die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr unterwegs, um zu retten, zu löschen, zu schützen, mitunter zu ermahnen – und manchmal auch, um Situationen zu bewältigen, die im Nachhinein zum Schmunzeln anregen. Für die Betroffenen gingen die Einsätze immer mehr oder weniger glimpflich aus, weswegen wir hier noch einmal auf die ungewöhnlichsten Fälle des Jahres 2021 zurückblicken:

Der Teenie im Kofferraum

In der letzten Januarnacht lotste die Polizei in Pirna einen vollgepackten VW Sharan von der Straße. Im Kofferraum: jede Menge ungesicherte Möbel, dazwischen hockend ein 13-Jähriger.

Was die Beamten hingegen nicht vorfanden, waren ein Warndreieck und die vorgeschriebene Warnweste. Zum Glück war nichts passiert. Die Polizei veranlasste den 34-jährigen Fahrer, nachts um 23.15 Uhr seine Fuhre umzuladen und auch den Jungen vorschriftsgemäß zu transportieren.

Geisterkinder im Wald bei Olbernhau

Stundenlang streiften Polizisten, Feuerwehrleute und Suchhunde in einer kalten Februarnacht durch einen Wald bei Olbernhau im Erzgebirgskreis. Sie suchten nach drei leicht bekleideten Kindern, die eine Frau gegen 2.30 Uhr bemerkt haben wollte. Doch die Kids sind nirgends aufzufinden. Sah die Frau Gespenster?

Dagegen sprach der Fund einer Schmusedecke im Wald. Die brachte dann auch den entscheidenden Hinweis. Eine Frau erkannte das Stückchen Stoff auf einer Veröffentlichung der Feuerwehr in den Sozialen Medien wieder.

Pferde, Herzchen und der Mond: Eine Mutter erkannte die Decke ihrer Tochter, die diese im Wald verloren hatte. Quelle: Polizeidirektion Chemnitz

Die Decke gehörte ihrer 13-jährigen Tochter, die letztlich zugab, sich nachts mit drei Freundinnen im Wald getroffen zu haben. Was die Mädchen da wollten, gab die Polizei nicht bekannt, wohl aber, dass sie im Nachgang jedem der ausgebüxten Teenies einen Besuch abstattete.

Wenn die Schaukel nicht passt

Glimpflich erging es einer jungen Frau, die sich im März in Dresden in einer Spielplatzschaukel verklemmt hatte. Die 18-Jährige hatte sich mit Freunden auf dem eigentlich Kindern vorbehaltenen Gelände an der Wallstraße getroffen und die Schaukel als Sitzplatz auserkoren.

Das Aufstehen allerdings erwies sich als unmöglich. Die Feuerwehr musste anrücken, um die Heranwachsende aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Sie blieb unverletzt, die Schaukel war zunächst nicht mehr zu gebrauchen.

Gefährliche Kletterpartie mit aberwitzigem Grund

Im April startete ein 33-Jähriger eine lebensgefährliche Aktion, die einen Großeinsatz nach sich zog: Er kletterte auf und an der Albertbrücke. Dabei handelte er mitnichten in suizidaler Absicht. Hinterher gab der Wagemutige an, er habe mehrere Schuhe holen wollen, die an der Brückenkonstruktion hingen.

Dafür hatte er sich mit einer selbstgebastelten Leine aus Gürteln und Tüchern abgeseilt. Höhenrettungskräfte holten den 33-Jährigen zurück auf die Brücke, die mitten im Berufsverkehr komplett gesperrt werden musste – sehr zum Verdruss aller Verkehrsteilnehmer.

Verbotenes Statussymbol

Über Wochen zog im April ein goldener Porsche auf einem Parkplatz in der Inneren Neustadt die Blicke auf sich, bis ihn schließlich das Ordnungsamt einkassierte. Und das nicht nur, weil der luxuriöse Sportwagen auf einem Anwohnerparkplatz stand. Die deutsche Straßenverkehrsordnung geht weder konform mit der spiegelnden goldenen Folierung noch mit der dunklen Beklebung der Scheiben, Scheinwerfer und Rückleuchten des Panamera.

Der Porsche wurde an einem Freitagmorgen abgeschleppt. Quelle: LausitzNews

Da der Goldporsche so auf deutschen Straßen unerwünscht ist, musste der Besitzer sein spiegelndes Vehikel abtransportieren lassen – natürlich verdeckt, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden.

Keine Beute am Goldenen Reiter

Die Leute können es einfach nicht lassen. Immer wieder rückt der Goldene Reiter auf dem Dresdner Neumarkt ins Visier von Trophäenjägern, Vandalen und angeheiterten Wagemutigen. Auf diese Art und Weise kamen dem Reiterstandbild in der Vergangenheit bereits Löwenzähne und die Schwertscheide abhanden.

Im Mai rückte ein 54-Jähriger sogar mit einer Säge an, um dem Pferd Augusts des Starken einen Huf abzutrennen – gegen 10 Uhr an einem Sonntagvormittag. Seine handwerklichen Versuche blieben nicht unbemerkt. Die Polizei stellte den Mann, der offenbar ein Faible für derartige Einsätze an den Tag legt. Kurze Zeit zuvor soll er mit einem Hammer mehrmals einen Blitzer in Struppen bearbeitet haben.

Beim Pinkeln geschwankt

Ebenfalls im Mai zog die Polizei auf der A 4 einen betrunkenen Lasterfahrer aus dem Verkehr. Der Mann war im Stau aus seinem Laster gestiegen, um zu pinkeln. Andere Stausteher bemerkten den stark schwankenden Gang und berichteten, der Fahrstil des Truckers habe ähnlich ausgesehen. Bei dem 59-Jährigen wurden stattliche 2,4 Promille gemessen. Unfälle verursachte der Betrunkene zum Glück keine.

Reptilienalarm im Erdbeerbeet

Nicht jeder ist ein Reptilienfreund und eine mehr als 60 Zentimeter lange Würgeschlange im Erdbeerbeet kann heftige Ängste hervorrufen. In einem Fall, der sich im Juni in Pulsnitz zutrug, hätte ein genauerer Blick auf die Natter jedoch viel Aufhebens erspart.

Diese falsche Schlange im Beet sorgte für Unruhe. Quelle: privat

Die sehr besorgte Erdbeerbeetbesitzerin alarmierte die Feuerwehr. Die Kameraden wagten sich näher an das Tier heran und erkannten die Luftnummer: Es handelte sich um eine aufblasbare Schlange. Wer die Fake-Natter dort platziert hatte, blieb unklar.

Gefährlicher Ausflug auf die Autobahn

Für so manchen ist der E-Scooter das perfekte Fahrzeug für die Stadt. Betrunken sollte Mann oder Frau den Elektroroller aber keinesfalls steuern und schon gar nicht auf der Autobahn.

Komplett ignoriert hat dies ein 20-Jähriger im September. Er fiel des Nachts alkoholisiert aus einem Löbtauer Club und rollerte mit seinem gemieteten Mobil steil bergan die Coventrystraße hinauf bis auf die A 17.

Hier entging er nur knapp einem Zusammenstoß mit einem Truck – das wäre keinesfalls glimpflich ausgegangen – und wurde dann von dm staunenden Angestellten einer Baustellensicherungsfirma gestoppt.

Schrauben im Käse

Protest gegen die Nahrungsmittelindustrie? Freude am Schaden anderer? Senilität? Was genau einen 82-Jährigen im Oktober dazu trieb, in einem Pirnaer Einkaufsmarkt wiederholt Schrauben in Käse und Fleischsalat zu verstecken, ist nicht bekannt.

Fünf Mal stellte der Senior die derart präparierten Produkte wieder ins Regal, kippte dazu Flaschen mit Öl und Wein aus. Beim sechsten Mal beobachtete ein Ladendetektiv das Treiben. Die Taten des greisen Vandalen blieben glücklicherweise ohne gravierende Folgen, an den Schrauben biss sich niemand die Zähne aus.

Von fkä